Михаил Дегтярев: Настало время дать нашим предпринимателям больше воздуха

Михаил Дегтярев стал одним из участников заседании Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Фото: Пресс-служба Трутнева Ю.П.

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки на Дальний Восток провел ряд совещаний с главами субъектов, в числе которых был и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Прошедшее во Владивостоке заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока главным образом было посвящено вопросам поддержки инвестиционных проектов. В ходе совещания губернатор Хабаровского края доложил, что тесная коммуникация краевых властей с бизнесом позволяет инвесторам вкладываться в развитие региона без каких-либо опасений.

- Настало время дать нашим предпринимателям больше воздуха и поддерживать все их инициативы, благодаря чему растет число резидентов ТОР, увеличиваются объемы отгружаемой продукции, практически все отрасли показывают положительную динамику, - пояснил глава региона.

Основательно о развороте бизнеса в сторону Хабаровского края можно заявлять, оглядываясь на результаты Восточного экономического форума, где регион успел заключить соглашений на 180 миллиардов рублей.

Юрий Трутнев, в свою очередь отметил, что поручение президента развивать Дальний Восток выполняется в полной мере, что демонстрирует реализация на территории макрорегиона 2760 новых инвестиционных проектов.

- Осуществлено инвестиций в объеме 2 триллиона 880 миллиардов рублей. Создано 107,5 тысячи рабочих мест. Введено в эксплуатацию 554 предприятия. Поддержка инвестиционных проектов на Дальнем Востоке будет продолжена, - заявил полпред.

Еженедельные заседания антикризисных штабов позволяют Михаилу Дегтяреву лично контролировать ход реализации национальных проектов на территории края. Поэтому когда в ходе совещания речь зашла об итогах реализации национальных проектов на территории Дальневосточного федерального округа, губернатор подчеркнул, что регион лидирует по показателям в ряде проектов.

- Мы одни из лучших по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В текущем году на эти цели регион получил дополнительно более 600 миллионов рублей из средств федерального бюджета. Кроме того, край в лидерах среди субъектов ДФО по расселению аварийного жилья и по созданию комфортной городской среды, - доложил Михаил Дегтярев.

На замечание полпреда о том, что Хабаровский край оказался в числе регионов, перенесших сроки строительства ряда социальных объектов, губернатор озвучил причины возникшей проблемы, но заверил, что край уже справился с решением всех проблемных вопросов.

Так, в результате борьбы с замороженными стройками, недобросовестными подрядчиками и нехваткой материалов, теперь в регионе появляются новые школы, амбулатории и больницы. До конца 2022 года будут введены в эксплуатацию детский сад в Матвеевке и поликлиника в микрорайоне «Прибрежный» в Хабаровске. А в первые недели 2023 года к сдаче будут готовы три ФАПа в разных районах края.

В заключение Юрий Трутнев еще раз подчеркнул, что соблюдение сроков ввода объектов инфраструктуры и максимальное использование федеральных средств в экономике дальневосточных регионов остаются главными задачами, выполнение которых способно привести к улучшению условий жизни граждан.