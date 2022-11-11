Михаил Дегтярев: Сотрудники органов внутренних дел укрепляют веру в силу закона и справедливости

Губернатор Михаил Дегтярев и Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации Светлана Клименко Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

10 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел. По случаю знаменательного события в Хабаровске прошел торжественный прием наиболее отличившихся сотрудников, которых лично поздравил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Глава региона в своей речи акцентировал внимание на значимости деятельности органов внутренних дел.

- Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что защита общественного порядка, жизни, безопасности и прав людей - сложная и опасная, но благородная работа. Здесь нужны воля и собранность, уважение к достоинству человека, готовность выдерживать нагрузки и не отступать перед испытаниями. Поэтому сегодня мы чествуем тех, чья работа как никогда важна сегодня, в период проведения специальной военной операции. В борьбе с агрессией, терроризмом и экстремизмом от нас требуется сплоченность, но особая ответственность лежит на вас, - отметил Михаил Дегтярев.

Правительство региона, по словам губернатора, ставит своей целью сделать край территорией роста для всего Дальнего Востока. Необходимо повышать продуктивность и эффективность в развитии человеческого потенциала и международных коопераций. Но без обеспечения порядка, стабильности и законности в каждом районе края сделать это будет невозможно.

В ходе приема почетного звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» были удостоены полковник полиции, начальник тыла Дальневосточного юридического института МВД России Светлана Клименко и начальник кафедры уголовного процесса Дальневосточного юридического института МВД России Светлана Кузнецова.

Кроме того, отличившиеся представители своей профессии получили из рук губернатора почетные грамоты за добросовестное исполнение служебных обязанностей, включающих поддержание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности граждан на территории региона.

В заключение губернатор отметил, что власть продолжит поддерживать органы внутренних дел, так как все занимаются общим делом.

- Вы с честью несете службу, укрепляя веру в силу закона и справедливости. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество между правительством края, органами местного самоуправления и органами внутренних дел, ведь только вместе мы сможем сделать жизнь людей лучше!