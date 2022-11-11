Непогода будет настолько скверной, что МЧС объявили экстренное предупреждение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Хабаровском крае портится, надвигается циклон. Непогода будет настолько скверной, что МЧС объявило экстренное предупреждение. Точный прогноз в Хабаровском крае на выходные - в нашем материале.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 12-13 НОЯБРЯ

Циклон в Хабаровском крае начнет бушевать 11 ноября. В региональной столице его воздействие будет ощущаться в ночь на 12 число. Синоптики ожидают мокрый снег, местами, возможно, пройдет дождь. Осадки сохранятся и на утро субботы.

В течение дня, 12 ноября, существенные осадки и ветер не ожидаются. Ночью температура воздуха упадет до -4 градусов, днем столбики термометров покажут около 0 градусов. 13 ноября осадков не будет. Температура в Хабаровском крае ночью будет в районе -6 градусов, днем в пределах -1-2 градусов.

- На дорогах гололедные явления. Хоть температура и будет около 0 градусов, но земля охлаждается. Поэтому вероятность гололедных явлений все выходные большая, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».