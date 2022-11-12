До дома оставалось совсем немного: беда случилась с ребенком по дороге со школы в Хабаровске

Мальчик попал под колеса иномарки Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Около полудня семилетний мальчик, радуясь концу уроков, пошагал со школы домой по уже привычному маршруту. Вот только добраться до родных стен у него так и не получилось.

КУДА ОНА СМОТРЕЛА?

После уроков Леша (имя изменено, - прим. ред.) собрал вещи в портфель и пошел домой. Шагая по знакомой улице, он думал о своем, не особо обращая внимание на происходящее вокруг. Дойдя до перекрестка, он остановился и глянул по сторонам. Не заметив машин, мальчик ступил на переход и сделал несколько шагов.

В то время как Леша начал переходить дорогу, к зебре подъехал кроссовер. За рулем сидела женщина, которая то ли не заметила ребенка, то ли не успела среагировать. Машина налетела на мальчика. От удара он упал на асфальт и остался лежать на проезжей части. Уже через несколько минут на место аварии приехала «скорая». Врачи осмотрели школьника и забрали его в больницу.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Авария случилась 10 ноября примерно в 11:45, недалеко от дома №5 по улице Большой Аэродром. 52-летняя женщина за рулем «Митсубиси ASX» направлялась от Восточного шоссе в сторону 202-й Воздушно-Десантной бригады. Она сбила ребенка, который переходил дорогу по зебре, в разрешенном месте.

Авария произошла на пешеходном переходе Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

- Мальчик получил серьезные травмы головы. Врачи диагностировали у него ушиб мозга и перелом основания черепа, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Пострадавшим оказался ученик школы №26. Водитель в момент аварии была трезва. У женщины 25-летний стаж вождения. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

ПРОКУРАТУРА НАЧАЛА ПРОВЕРКУ

После публикации «КП» - Хабаровск» новости о произошедшем прокуратура а начала проверку по факту аварии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Какое наказание грозит виновнице ДТП пока неизвестно.

- Будет проведена экспертиза тяжести причиненного вреда здоровью ребенка. На основании ее результатов станет понятно, понесет ли водитель наказание и насколько строгим оно будет. Пока про ответственность говорить рано, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ.

Леша все еще находится в больнице. Ему предстоит пройти серьезное лечение, чтобы полностью восстановиться.

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