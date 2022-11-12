Трижды мобилизованный: стала известна судьба мужчины, несколько раз получавшего повестку в Хабаровске

Анатолий три раза получал повестку во время мобилизации Фото: ОНФ Хабаровского края

Хабаровчане больше месяца следили за судьбой Анатолия, который трижды ошибочно получил повестку в военкомат. Практически с самого начала мобилизации мужчина пытался доказать всем, что он не пригоден для службы из-за плохого зрения и вынужден постоянно носить очки с линзами на -7. Оказавшись в безысходной ситуации, Анатолию пришлось обратиться в «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) за помощью.

Первая повестка пришла мужчине в октябре, несмотря на то, что он не проходил армейскую службу и не имеет боевого опыта. Не зная, что делать, Анатолий обратился в ОНФ и после вмешательства представителей движения призыв аннулировали. Но на этом все не закончилось. Хабаровчанину сразу же вручили вторую повестку. Подумав, что это ошибка, он пришел в военкомат, чтобы разобраться. Там мужчину сразу определили в военную часть в Князе-Волконском.

Уже на месте после проверки документов Анатолия отправили обратно в Хабаровск, так как он не подходил под критерии мобилизации. Вернувшись домой, он написал объяснительную в военкомате и тут же получил третью повестку. После этого проверку начала военная прокуратура.

И вот, почти через месяц ситуация, наконец, разрешилась. С этим Анатолию снова помогли представители ОНФ.

- Мужчина прошел обследование и 24 октября принес документы в военкомат. Там ему выдали военный билет и отправили домой, - рассказали в ОНФ.

Сейчас Анатолий вернулся к работе в одной из самых крупных компаний Хабаровска и у него все в порядке.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ОНФ: ошибочно призванному в военкомат жителю Хабаровска в третий раз пришла повестка

Хабаровчанин не служил в армии и не имеет боевого опыта (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

До дома оставалось совсем немного: беда случилась с ребенком по дороге со школы в Хабаровске

Автомобиль сбил семилетнего школьника в Хабаровске (подробнее)

В салоне было 30 человек: автобус вылетел с трассы в кювет в Магаданской области

Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП с рейсовым автобусом на Колыме (подробнее)

Шок-видео из-под стола: любвеобильная парочка занялась оральным сексом в кафе Комсомольска

Пара из Комсомольска занялась оральными ласками в кафе (подробнее)

Убил и сжег возле кладбища: мужчина из Хабаровского края зверски расправился с таксистом и угнал его машину

Жителя Хабаровского края обвиняют в жестоком убийстве таксиста под Комсомольском-на-Амуре (подробнее)

Пожертвовал жизнью ради других: врачу из Магадана вручили Орден мужества посмертно за спасение людей

Семье погибшего в Магадане врача вручили посмертно Орден мужества (подробнее)

Кладбищенский вандализм: люди были в шоке, когда увидели, что сделали с могилами их близких под Хабаровском

Кладбищенские воры разграбили могилы под Хабаровском (подробнее)