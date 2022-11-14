Большой фестиваль с участием Дениса Мацуева состоится в Хабаровске осенью 2023 года

По рекомендации пианиста в Хабаровский краевой музыкальный театр будет куплен новый рояль
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Осенью 2023 года в Хабаровске состоится большой музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: новые имена». Анонсировал событие в своем телеграм-канале глава региона Михаил Дегтярев.
- С Денисом Мацуевым недавно встречались, он прилетал в Хабаровск. Договорились, что мы в следующем году проведем фестиваль, - сообщил губернатор.
Он добавил, что событие будет посвящено 150-летию Рахманинова, в честь которого состоятся минимум четыре концерта.
По рекомендации пианиста в Хабаровский краевой музыкальный театр будет куплен новый рояль.
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