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Звезды13 ноября 2022 22:00

Большой фестиваль с участием Дениса Мацуева состоится в Хабаровске осенью 2023 года

Анонсировал проект губернатор региона Михаил Дегтярев
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
По рекомендации пианиста в Хабаровский краевой музыкальный театр будет куплен новый рояль

По рекомендации пианиста в Хабаровский краевой музыкальный театр будет куплен новый рояль

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Осенью 2023 года в Хабаровске состоится большой музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: новые имена». Анонсировал событие в своем телеграм-канале глава региона Михаил Дегтярев.

- С Денисом Мацуевым недавно встречались, он прилетал в Хабаровск. Договорились, что мы в следующем году проведем фестиваль, - сообщил губернатор.

Он добавил, что событие будет посвящено 150-летию Рахманинова, в честь которого состоятся минимум четыре концерта.

По рекомендации пианиста в Хабаровский краевой музыкальный театр будет куплен новый рояль.

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