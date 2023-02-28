В условиях, когда на Россию наложено 7116 антирекордных мировых санкций, нужно укреплять многовековую дружбу с белорусами

Ольга Булкова, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, председатель общественного совета при комитете рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края Фото: Крайрыбакколхозсоюз

По просьбе минских телевизионщиков участие в съемках приняла и Ольга Булкова, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, председатель общественного совета при комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края

Ольга Булкова считает, что в условиях жестких и непрекращающихся мировых санкций необходимо сосредоточиться на построении эффективных внешнеэкономических связей с республикой Беларусь. Именно на уровне регионов, предприятий и отраслевых объединений активно реализовывать совместные стратегические проекты и развивать деловые связи.

«Белорусы - деловые люди, крепкие руководители, настроенные работать с нами, а мы с ними. Поэтому мы полны планов, надежд, оптимизма. И в преддверии 10-го Форума регионов Беларуси и России, который пройдет 26-28 июня 2023 года, нужно закрепить наши намерения в практической плоскости», - заявила «КП» Ольга Булкова.

Ольга Булкова дает интервью телеканалу «Беларусь 1» Фото: Крайрыбакколхозсоюз

В подтверждение этих слов уже готово предложение от одного из предприятий, входящих в Хабаровский Крайрыбакколхозсоз, в адрес ООО «Бремино групп» - белорусского национального логистического оператора, управляющего особой экономической зоной «Бремино-Орша». Речь идет о поставке контейнерной партии свежемороженой сельди, выловленной в Охотском море.

«Коллеги в Беларуси смогут переработать нашу сельдь, возможно, даже по нашей рецептуре и поставить продукцию на прилавки республики. Рыбаки Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза однозначно поддержат имидж торговых марок союзного государства высоким качеством своего сырья», - подчеркнула Ольга Булкова.

При этом ни в коей мере не будут ущемлены интересы жителей Хабаровского края и Дальнего Востока. Добываемого объема тихоокеанской сельди хватит всем. Она хорошо представлена в торговых сетях региона, а в «Самбери» продается по проекту «Доступная рыба».

«Президент Лукашенко призвал белорусов не есть на ночь картошку с мясом, а рекомендовал ее есть с сельдью, причем это заявление прозвучало на ежегодном послании к народу республики, поэтому надо претворять в жизнь слова Александра Григорьевича», - с улыбкой говорит Ольга Булкова.

Продукция предприятий Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза представлена в торговых сетях, в том числе, по проекту «Доступная рыба» Фото: Крайрыбакколхозсоюз

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза напоминает, что еще с 1880-го года Беларусь завозила ежегодно 1 миллион 400 пудов сельди, то есть на одного белоруса приходилось по шесть с половиной килограммов этого продукта в год! Это была наибольшая статья расходов для белорусского крестьянина, который вообще мало что покупал за деньги. Сельдь, кстати, исторически является одним из 12-ти обязательных постных блюд на белорусском столе в Рождественский сочельник.

Ольга Булкова добавляет: «Сельдь занимает важное место и в творчестве знаменитого на весь мир белоруса Марка Шагала. Уезжая из родного города, один из самых известных представителей художественного авангарда 20 века записал в дневнике: «Прощай, Витебск. Оставайтесь со своими селедками, земляки».

- А еще лучше - с нашими», - улыбается председатель.

Кстати, знаменитые белорусские колдуны, появившиеся в Беларуси после междоусобных конфликтов в Золотой Орде, когда сторонники хана Тохтамыша нашли пристанище на территории республики, делают также и с сельдью. Поэтому Хабаровский край и Беларусь исторически и генетически запрограммированы на сотрудничество, считает председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.