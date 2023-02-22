«Талан» показал холлы «Вишневого Сада»

Фото: ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-19»

Жилой комплекс «Вишневый Сад» от федерального застройщика «Талан» на Воронежской, 38Б - это реформа визуального восприятия улицы и района. Авторская архитектура - не все, чем удивляет эта новостройка. Показываем дизайн-проекты холлов дома, которые просто немыслимо назвать привычным словом «подъезд».

Первое, что привлекает в холлах «Вишневого Сада» - обилие света. За счет прозрачного остекления в пол дневной свет хорошо освещает всю входную группу, а светлый пастельный оттенок стен усиливает эффект теплоты и уюта в холле. На потолке расположены минималистичные светильники, а авторское закарнизное освещение добавляет ему объема. Аккуратно расположены камеры видеонаблюдения. Стены выкрашены так, чтобы игра света создавала на них неповторимый рисунок. Зоны ожидания, коридоры на этажах и лифтовые холлы дополнительно подсвечены, что также формирует комфортную безопасную светлую среду. Входные двери при этом создают необходимый художественный контраст.

Почтовые ящики расположены сразу возле входа и выполнены в единой концепции на комфортном уровне от пола. Заботливо предусмотрена полка для сумок, чтобы освободить руки, и отсек для спама.

Оформление ящиков для корреспонденции во второй секции жилого комплекса «Вишнёвый Сад» Фото: ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-19»

Автор концепции проекта, Надежда Морева, комментирует:

- Самое сложное, с чем мы столкнулись в проекте - работа с активным вишневым оттенком. Его приняли решение использовать в качестве акцента при разработке навигации, а за основу взяли светлую цветовую палитру - это результат полного переосмысления понятия лобби и привычного тяжелого дизайна в темных тонах.

Вдохновлялись природой, натуральными оттенками и материалами (камень, песок), и в результате получили выдержанную стилистику софт-минимал, близкую к японскому направлению в дизайне.

Хотелось бы, чтобы жители не воспринимали произведение, в честь которого назван «Вишневый Сад», буквально: в современном понимании мы видим его философию в том, чтобы сохранять и преумножать красоту мира. Надеемся, нам удалось выразить альтернативное прочтение нашими визуальными решениями.

Фирменный стиль жилого комплекса будет прослеживаться по всему холлу и этажам. Так, паттерн в виде книжной полки украсит двери лифта, а над входной дверью квартир будет изображение закладки.

Холл второй секции жилого комплекса «Вишнёвый Сад» Фото: ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-19»

Насыщенный вишневый оттенок проявляется в деталях:

- инфографика в холлах и на этажах;

- дизайн мебели;

- акцентные стены;

- оформление входных дверей и лифтов.

Символом литературной концепции жилого комплекса выступает буккроссинг, это обмен книгами среди жильцов. Они будут расположены в холлах первой и второй секции дома.

Бук-кроссинг второй секции жилого комплекса «Вишнёвый Сад» Фото: ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-19»

Виртуальный тур по первой секции и второй секции жилого комплекса «Вишневый Сад» доступен по ссылке: секция 1 секция 2

Жилой комплекс «Вишневый Сад» от федерального застройщика «Талан» - это классика родного дома. Комфортный район с развитой инфраструктурой со школами и детскими садами в шаговой доступности, закрытый многофункциональный двор со сценариями досуга по интересам для разных возрастных групп, предчистовая отделка квартир. Сдача дома в III квартале 2024 года.