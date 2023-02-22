«Талан» показал холлы «Вишневого Сада»

Фото: ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-19»
Жилой комплекс «Вишневый Сад» от федерального застройщика «Талан» на Воронежской, 38Б - это реформа визуального восприятия улицы и района. Авторская архитектура - не все, чем удивляет эта новостройка. Показываем дизайн-проекты холлов дома, которые просто немыслимо назвать привычным словом «подъезд».
Первое, что привлекает в холлах «Вишневого Сада» - обилие света. За счет прозрачного остекления в пол дневной свет хорошо освещает всю входную группу, а светлый пастельный оттенок стен усиливает эффект теплоты и уюта в холле. На потолке расположены минималистичные светильники, а авторское закарнизное освещение добавляет ему объема. Аккуратно расположены камеры видеонаблюдения. Стены выкрашены так, чтобы игра света создавала на них неповторимый рисунок. Зоны ожидания, коридоры на этажах и лифтовые холлы дополнительно подсвечены, что также формирует комфортную безопасную светлую среду. Входные двери при этом создают необходимый художественный контраст.
Почтовые ящики расположены сразу возле входа и выполнены в единой концепции на комфортном уровне от пола. Заботливо предусмотрена полка для сумок, чтобы освободить руки, и отсек для спама.
Оформление ящиков для корреспонденции во второй секции жилого комплекса «Вишнёвый Сад» Фото: ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-19»
Автор концепции проекта, Надежда Морева, комментирует:
- Самое сложное, с чем мы столкнулись в проекте - работа с активным вишневым оттенком. Его приняли решение использовать в качестве акцента при разработке навигации, а за основу взяли светлую цветовую палитру - это результат полного переосмысления понятия лобби и привычного тяжелого дизайна в темных тонах.
Вдохновлялись природой, натуральными оттенками и материалами (камень, песок), и в результате получили выдержанную стилистику софт-минимал, близкую к японскому направлению в дизайне.
Хотелось бы, чтобы жители не воспринимали произведение, в честь которого назван «Вишневый Сад», буквально: в современном понимании мы видим его философию в том, чтобы сохранять и преумножать красоту мира. Надеемся, нам удалось выразить альтернативное прочтение нашими визуальными решениями.
Фирменный стиль жилого комплекса будет прослеживаться по всему холлу и этажам. Так, паттерн в виде книжной полки украсит двери лифта, а над входной дверью квартир будет изображение закладки.
Холл второй секции жилого комплекса «Вишнёвый Сад» Фото: ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-19»
Насыщенный вишневый оттенок проявляется в деталях:
- инфографика в холлах и на этажах;
- дизайн мебели;
- акцентные стены;
- оформление входных дверей и лифтов.
Символом литературной концепции жилого комплекса выступает буккроссинг, это обмен книгами среди жильцов. Они будут расположены в холлах первой и второй секции дома.
Бук-кроссинг второй секции жилого комплекса «Вишнёвый Сад» Фото: ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-19»
Виртуальный тур по первой секции и второй секции жилого комплекса «Вишневый Сад» доступен по ссылке: секция 1 секция 2
Жилой комплекс «Вишневый Сад» от федерального застройщика «Талан» - это классика родного дома. Комфортный район с развитой инфраструктурой со школами и детскими садами в шаговой доступности, закрытый многофункциональный двор со сценариями досуга по интересам для разных возрастных групп, предчистовая отделка квартир. Сдача дома в III квартале 2024 года.