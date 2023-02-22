Погода в Хабаровске (да и во всем крае) перестраивается на весенний лад Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Хабаровске (да и во всем крае) перестраивается на весенний лад, что не может не радовать. Предстоящие длинные праздничные выходные обещают быть теплыми. Немного испортится лишь погода на День защитника Отечества в Хабаровске.

ПОГОДА НА 23 ФЕВРАЛЯ В ХАБАРОВСКЕ

Первый выходной выпадает на 23 февраля в Хабаровске. По прогнозу синоптиков, в праздничный день на город обрушится снегопад. Небольшие осадки ожидаются днем и уже к вечеру (или даже раньше) прекратятся.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ 23-26 ФЕВРАЛЯ

Прогноз в Хабаровске говорит о том, что праздничные выходные будут не просто теплыми, а с температурами выше нормы. Ночью столбики термометров покажут около -16 -18 градусов. Днем можно будет ощутить мартовские температуры: всего -4 -6 градусов.

- Температура будет выше нормы на один-два градуса. День уже длиннее, солнца больше, приближается весна, поэтому повышаются и температуры, - рассказала на РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Немного подкачает лишь погода на Масленицу в Хабаровске. Ближе к 25-26 февраля усилится ветер. Порывы составят 7-12 метров в секунду.

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