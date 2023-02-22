Уже сутки нет вестей: школьница в Комсомольске-на-Амуре пропала и не выходит на связь

Всех, кто знает, где находится подросток, просят сообщить в отряд Фото: ДПСО "Лига Спас"

В Хабаровском крае социальные сети и телеграм-каналы пестрят сообщениями о пропавших людях. На этот раз ищут 15-летнюю школьницу Наталью Сидорову в Комсомольске-на-Амуре, девочка-подросток пропала накануне, 21 февраля. В ориентировке ДПСО «Лига Спас» отмечается, что ростом девочка около 170 сантиметров. У нее темные глаза.

В день исчезновения Наталья Сидорова была одета в длинную черную куртку, вязаную шапку, черные полусапожки. С собой у школьницы была черная сумка с белым рисунком. Последний раз ее видели в Центральном районе города.

Семья школьницы переживает за Наталью и ждет хоть какой-нибудь информации о ее местонахождении. Поисковый отряд просит тех, кто знает, куда исчезла Наталья, или видел ее, сообщить по телефонам 8 914-192-41-97 или 8 914-167-37-77.

Совсем недавно ДПСО публиковал информацию и ориентировки на тех, кто пропал без вести и до сих пор не нашелся в Хабаровском крае и Еврейской автономии в 2021 году. В списке числится 32 человека. Среди них есть и те, кому могла требоваться медицинская помощь. Или те, кто был дезориентирован, мог не помнить, кто он сам и что с ним произошло.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», каждый год в регионе пропадает немалое число людей. Многих находят сразу же, к поискам подключаются волонтерские поисковые отряды, такие как «Лига Спас» и «Амур-поиск», а о некоторых родственники и семьи годами ничего не знают, люди как будто просто исчезают без каких либо следов.

Самое страшное, что в регионе пропадают и дети, причем самых разных возрастов. Хорошо, если подросток просто ушел из дома, и через день-два его удалось найти живым и невредимым, но бывают и совершенно жуткие исходы, когда маленьких детей похищают, или того хуже - убивают неизвестные люди.

Привить правила поведения и научить ребенка никогда не разговаривать с незнакомым человеком, даже если он зовет посмотреть на котенка или щеночка, предлагает сладости и игрушки, или говорит, что где-то там мама попросила привести, - задача, конечно, родителей. Прохожих и местных жителей же просят не оставаться в стороне, если на улице увидели растерянного ребенка, и лучше сразу сообщать в полицию.

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