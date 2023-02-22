Алексей Маслов: Россияне доверяют каждому шагу президента

Федеральная поддержка стратегически значимых проектов стала больше, чем когда-либо. Фото: Kremlin.ru

Вчера президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. За неполные два часа глава государства охватил ключевые темы, которыми сегодня живет страна.

Большая часть выступления была посвящена настроениям россиян, которые за прошедший год смогли, как никогда ранее, сплотиться, поддерживая свою родину и соотечественников. Так, более 70 процентов жителей страны выразили свою готовность оказывать всевозможную помощь российским солдатам, мобилизованным и вынужденным переселенцам, которые начинают новую жизнь на территории России.

Об успешной консолидации общества вокруг президента говорит и увеличившийся на 13 пунктов уровень доверия к Владимиру Путину в 2022 году по сравнению с цифрами 2021 года. Теперь этот показатель достиг 78 процентов, а уровень одобрения его деятельности составил 75 процентов, что также на 15 процентов выше, чем в 2021 году.

Минувшее выступление президента, по словам зрителей, убедило еще большее количество людей в верности решений первого лица страны.

- Уже неуместно говорить о какой-то неподдержке президента, потому что очевидно, что уже вся страна выражает ему свою поддержку. Своим посланием Владимир Владимирович буквально разнес ту небольшую часть людей, которые не верили в правильность принятых решений. Он сорвал розовую пелену, и последние сомневающиеся вчера исчезли, потому что россияне прекрасно понимают, что происходит, верят президенту и доверяют каждому его шагу, - рассказал Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.

Весь мир сегодня проходит через кардинальные и неотвратимые перемены. И положение, в котором находится Россия, как ни странно, дало импульс развитию экономики и промышленности, так как государство усилило поддержку бизнеса, а также важнейших предприятий социальной сферы и оборонно-промышленного комплекса.

- Опираясь на показатели 2022-2023 годов, можно сказать, что, в сравнении с предыдущими годами, они стали самыми насыщенными с точки зрения федерального финансирования различных проектов. Складывается такое ощущение, что начало специальной военной операции не только не приостановило какие-то проекты разных масштабов, а, наоборот, придало им динамику. Видно, сколько возможностей появляется у края именно со стороны федерального бюджета, которых не было еще три-четыре года назад. Мы понимаем, что включаясь в СВО, государство было финансово готово к тому, чтобы не просто сохранить стабильное положение всех регионов, а максимально увеличить действующие объемы поддержки, - подчеркнул Алексей Маслов.

В то время как западные регионы страны столкнулись с нарушением логистических цепочек, бремя драйвера экономики взяла на себя восточная часть России. Как отмечает губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, субъект ощущает разворот на Восток, о чем свидетельствуют рост грузооборота, промышленного производства и валового регионального продукта.

В крае реализуются крупнейшие логистические проекты, в числе которых восточный полигон «РЖД». На севере края продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги протяженностью 500 километров. Кроме того, большие планы у региона по строительству новых металлургических производств.