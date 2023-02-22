Обзавелся собачьей свитой: у пожилого мужчины из Комсомольска отбирают псов после неприятных случаев

Безнадзорные животные не редко нападают на людей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

«Властелин» бездомных собак остался практически без своей свиты, и жители Комсомольска-на-Амуре могут спокойно вздохнуть, не опасаясь клыков агрессивных животных.

Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря общественному резонансу и видео, на котором стая, сопровождающая пожилого мужчину, напала на женщину. Последней пришлось отбиваться подручными средствами.

- Официальных заявок на отлов собак в администрацию города не поступало, хотя такая информация оперативно передается исполнителю услуг, с которым заключен контракт. Совместно с сотрудниками УМВД по Комсомольску-на-Амуре 20 февраля был проведен рейд. Привлечение правоохранителей потребовалось, потому что собаки находились на частной территории. Полицейские согласовали добровольную отдачу псов, пожилой мужчина не стал препятствовать, - рассказала «КП» - Хабаровск» Нелли Костюченко, заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации Комсомольска-на-Амуре.

Специалисты из организации, которая занимается отловом безнадзорных животных, «Спецавтохозяйство» изъяли семь собак и отвезли в пункт временного содержания.

- Все животные оказались кобелями. Им провели стерилизацию и процедуру чипирования. Они будут находиться на реабилитации в течение 15 дней, после чего комиссия проведет проверку собак на мотивируемую агрессию. Прошедших тесты животных выпустят в естественную среду обитания. Однако у нас есть постановление о местах, куда вывозить нельзя - это школы и другие социальные объекты. Поэтому их отпустят на удалении.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», одним рейдом дело не ограничится. У пожилого «властелина» осталось две собаки, и он может вернуть себе изъятых животных, если будет настаивать на этом. Даты мероприятия находятся на согласовании в администрации города.

Тем временем от горожан поступают заявки на отлов безнадзорных животных в районах школ.

- С начала года у одной школы было отловлено восемь собак. Исполнители услуг в течение двух дней после поступления сигнала обязаны реагировать и выезжать на место.

Местные жители и сами замечают, что некоторые горожане прикармливают животных, которые впоследствии и становятся причиной проблем.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Завелся собачий король: свора псов, живущих у пожилого мужчины, пугает жителей Комсомольска

Стая бездомных собак напала на жителей Комсомольска-на-Амуре (подробнее)

Теперь малыш вне опасности: спасенный с помойки в ЕАО медвежонок отъелся и залег в спячку

Найденный в ЕАО медвежонок восстановился и теперь проспит до весны (подробнее)

Мог попасть в капкан браконьеров: третьего истощенного тигра-собакоеда отловили в Хабаровском крае

У пойманного в селе Джонка конфликтного амурского тигра повреждена лапа (подробнее)