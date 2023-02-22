Шикарная блондинка с лучезарной улыбкой: 19-летняя мисс Дальний Восток представит Хабаровский край на Всероссийском конкурсе красоты

Арина Балухта в глубине души верила, что корона будет ее Фото: предоставлено редакции героем публикации

Эта девушка - молода, красива и элегантна. Она умеет шикарно подать себя на сцене, профессионально пройтись по подиуму, лучезарно улыбнуться и заразить своим особенным светом и позитивом любого, кто находится рядом. Хабаровчанка Арина Балухта -19-летняя студентка второго курса, будущая журналистка, по праву получила корону и титул Мисс Дальний Восток-2023. Победительница конкурса красоты теперь готовится побороться за звание Мисс России.

Любимое дело приносит счастье

Арина Балухта всю свою сознательную жизнь живет в Хабаровске. Еще маленькой девочкой она попала в модельную сферу. С первого или второго класса занималась в дальневосточном театре моды Анны Карпусь, отучилась и получила диплом об образовании. Теперь девушка сама преподает дефиле и фотопозирование другим юным дарованиям.

Помимо этого Арина сама снимается для рекламы коллекций магазинов одежды, участвует в некоммерческих фотосъемках. Сама девушка говорит, что моделинг - ее любовь, забрасывать это дело она никогда не хотела и не планирует, а наоборот, ставит цели завоевывать новые вершины. Одной из таких вершин был как раз конкурс красоты «Мисс Дальний Восток».

Талантливый человек талантлив во всем

У Арины с детства была сильная тяга к изучению языков. Она владеет английским и французским. Девушка планировала погрузиться в лингвистику профессионально, однако судьба распорядилась немного иначе. Пандемия нарушила планы поехать учиться за границу, не получилось отправиться и в Петербург или Москву, хабаровчанка решила остаться учиться дома. В 11 классе сдавала английский и литературу, эти экзамены котировались для поступления на лингвиста, но не здесь. В Хабаровске с этими предметами можно было поступить либо на журналиста, либо в институт культуры. Арина выбрала первое.

- Журналистика мне показалась более интересной. Тем более я всегда любила СМИ, сама тоже бегала, работала фотокорреспондентом, мне очень нравилось это занятие, и я поняла, что нужно идти на журналистику. Сейчас я на втором курсе, учусь в ТОГУ, сложновато, конечно, но мне нравится, а трудностей я не боюсь, - рассказывает «КП» - Хабаровск» девушка.

Хабаровчанка всю жизнь занимается моделингом Фото: предоставлено редакции героем публикации

Желаемого три года ждут

Занимаясь моделингом и обучаюсь в модельной школе, Арина часто бывала «за кулисами» конкурсов красоты, в том числе и различных «Мисс», помогала с организацией, и воочию видела всю эту «кухню». Тогда, смотря на девочек, она мечтала выйти на ту же сцену и получить желанную корону. Такая возможность выпала ей только в этом году, последние три года конкурс не проводили, иначе девушка пошла бы туда раньше.

- Я долго ждала, когда возобновят конкурс. Вместе со мной и девочки с модельной школы ждали, знали, как я хочу поучаствовать. Когда объявили, что конкурсу быть, я тут же подала заявку, и пришла на собеседование к Анне Карпусь. После меня отобрали на кастинге.

Это происходило в сентябре прошлого года, затем наступил долгий перерыв, и возобновили подготовку к конкурсу уже в январе. 9 участниц из разных городов региона посетили несколько крутых мастер-классов, в том числе учились макияжу, созданию причесок, а еще, узнали, как приготовить полезную и вкусную еду, без масла и специй. Такой мастер-класс под названием «Красота изнутри» провел для них Zepter.

- Параллельно шла подготовка, мы репетировали выходы. Я тогда особо не волновалась, потому что по подиуму ходить, красиво вставать - все это мы умеем. Сам день финала прошел уже 10 февраля в конном клубе «Арагон».

День Икс

Первым этапом был выход девушек и презентация. О каждой из красавиц рассказывал ведущий. В перерыве, вне конкурса, Арина исполнила песню для зрителей на английском языке. Оказывается, девушка имеет два музыкальных образования и прекрасно поет. Затем было дефиле и показ вечерних бальных платьев. В этот момент, по словам Арины, каждая конкурсантка по-настоящему почувствовала себя принцессой на балу. Затем настал самый долгожданный этап - коронация, тогда Арина узнала, что она - Мисс Дальний Восток.

- Мои эмоции не передать словами, это какая-то эйфория, адреналин, захлестывающая радость. Помню, что не переставала улыбаться, губы сами растягивались в улыбке. Я конечно переживала, но в глубине души знала, что смогу стать первой.

В день финала за Арину пришли болеть родные, друзья и молодой человек со своими родителями. В один момент, когда оглашали третье и второе место, назвали имя Арина... На самом деле, второй стала девушка Алина, ведущий просто оговорился. Так вот, в тот миг молодой человек Арины так распереживался, что не выдержал и выкрикнул из зала - «почему?». Сейчас парень гордится своей возлюбленной, а кое-где даже хвастается, что его Арина стала самой красивой девушкой на всем Дальнем Востоке.

Эмоции после коронации просто зашкаливали Фото: предоставлено редакции героем публикации

Теперь Арину ждет новая вершина, девушка поборется за корону «Мисс России» в Москве. Пока она ждет приглашения на кастинг, но уже сейчас хабаровчанка уверена, что все возможно, и победа может оказаться у нее в руках.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шикарное тело и богатый внутренний мир: 36 красавиц поборются за титул Королевы Дальнего Востока в Хабаровске

В Хабаровске пройдет конкурс красоты «Королева Дальнего Востока»(подробнее)

Точеное личико и классная фигура: юная модель из Биробиджана будет бороться за титул «Красы России»

14-летняя модель из ЕАО стала первой вице-мисс на Всероссийском конкурсе красоты(подробнее)