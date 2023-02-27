Рост скорости и покрытия 4G, запуск VolTE: билайн рассказал, как улучшил связь в Хабаровском крае в 2022 году

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Билайн подвел итоги развития сети в 2022 году. Компания ускорила мобильный интернет, улучшила качество передачи голоса благодаря технологии VoLTE*, увеличила надёжность подключения к сети с помощью технологии VoWiFi**, запустила искусственный интеллект для самооптимизации сети, а также точечно построила новые базовые станции для улучшения качества связи. Все эти работы были выполнены и в Хабаровске, и в крае.

Технические специалисты билайн в Хабаровском крае выбрали локации, где, согласно мониторингу работы сети, требовались дополнительные модернизация и усиление показателей скорости и пропускной способности. В результате ряда применённых технических решений средняя скорость 4G совокупно за прошедший год в Хабаровске выросла в 2 раза, а в Комсомольске-на-Амуре – в 1,5 раза***.

Одним из решений для ускорения интернета стал рефарминг. С его помощью билайн оптимизировал сеть LTE в 32 регионах страны. После завершения работ расширился используемый частотный диапазон в сети 4G LTE. Эффект от увеличения частотного диапазона можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги город получил скоростное трехполосное шоссе, что увеличило скорость и комфорт их использования. Теперь страницы загружаются быстрее, видео и музыка может воспроизводиться в высоком качестве, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче и надежнее.

В итоге в 2022 году клиенты билайн использовали больше контента, требовательного к качеству сети. По итогам опроса, проведенного в декабре 2022 года, клиенты стали на 20% чаще смотреть онлайн-видео, на 18% слушать музыку прямо из интернета, на 13% больше отправить аудиосообщения в мессенджерах и на 5% чаще совершать видеозвонки.

Для увеличения надежность сети оператор запустил новую технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Благодаря ей абоненты могут совершать и принимать голосовые вызовы, а также отправлять сообщения через сети Wi-Fi. Это дает возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал нестабилен и проходит с трудом. Такое может встречаться в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Технология была запущена в 42 филиалах, в том числе в Хабаровском крае.

Широкое распространение получила технология VoLTE (Voice over LTE) - голосовая связь нового поколения. Эта технология способна увеличить четкость передачи речи во время разговора по смартфону. Также использование VoLTE дает возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и разговаривать по телефону. Билайн запустил эту технологию в 44 регионах, в том числе в Хабаровском крае. По итогам 2022 года ей пользуются уже 11 млн клиентов по всей России.

Кроме этого, оператор связи продолжал точечно увеличивать покрытие и емкость сети благодаря строительству новых базовых станций. Улучшения коснулись Хабаровска, г. Бикина, г. Советская Гавань, рп. Ванино, п. Монгохто, рп. Переяславка, рп. Хор, п. Де-Кастри, рп. Эльбан, рп. Октябрьский, рп. Корфовский, рп. Заветы Ильича, с. Дормидонтовка, с. Сита, с. Троицкое, с. Галкино, с. Ракитное и др.

билайн увеличил покрытие 4G не только в населенных пунктах, но и обеспечил стабильным мобильным интернетом территорию горнолыжного курорта Холдоми в Хабаровском крае. Теперь качественная голосовая связь и мобильный интернет «четвертого поколения» есть во всех популярных местах курорта.

Ещё в 11 населенных пунктах высокоскоростной мобильный интернет 4G появился впервые. Это с. Лесопильное, с. Лончаково, рп. Высокогорный, с. Уська-Орочская, с. Марусино, рп. Мухен, п. Новостройка, с. Даерга, с. Дубовый Мыс, п. Дуки, с. Мичуринское.

Параллельно со строительством сети билайн прорабатывал и увеличение ее надежности и быстродействия. В частности, на территории Сибири и Дальнего Востока была внедрена система SON***, предназначенная для автоматизированной оптимизации сетей 2G, 3G, LTE и LTE Advanced. Такая система позволяет распределить ресурсы, исходя из потребностей абонентов - SON использует статистические данные сети для выявления запросов клиентов и меняет параметры сети согласно их потребностям.

В 2023 году компания продолжит оптимизировать сеть на основании запросов своих клиентов.

*голос через LTE. Подробнее – на beeline.ru

** голос через Wi-Fi. Подробнее – на beeline.ru

***по результатам проведённого выездного тестирования 4G билайн в Хабаровском крае в октябре 2022.

****Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть.

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