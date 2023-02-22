Сбежавшего из колонии преступника поймали в Хабаровске

Мужчину задержали в Краснофлотском районе города Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Накануне жителей Хабаровского края потрясло сообщение о том, что из колонии сбежал преступник. Информация о том, что Ярослав Иванович Неверовский 1990 года рождения самовольно покинул территорию места заключения, передали из краевого УФСИН. К поискам подключили правоохранителей, а местных жителей призвали сообщить о местонахождении преступника, если такие сведения имеются. Утром 22 февраля преступника поймали.

До заключения Неверовский жил в городе. Его осудили по части первой статьи 264 УК РФ - управление машиной в состоянии алкогольного опьянения лицом, которое раньше уже привлекалось к административной ответственности или человек был судим. Находиться в колонии-поселения Неверовскому нужно было всего 4 месяца, что послужило причиной побега – неизвестно, ведь теперь он может лишиться свободы на срок до 4 лет или принудительно отправиться на общественные работы.

Происшествие случилось в селе Заозерном, именно там располагается колония-поселение № 22. Помимо информации о побеге УФСИН сообщил и приметы беглеца: рост 176 сантиметров, глаза серо-голубые, прямой лоб и залысины на голове. Одет преступник был в длинный пуховик черного цвета и с надписью на спине. На ногах - серые ботинки и черное трико.

Беглеца удалось поймать рано утром в 7:00 в Краснофлотском районе Хабаровска, благодаря сотрудникам розыска отдела УФСИН.

- Руководство УФСИН России по Хабаровскому краю благодарит за оказанное содействие сотрудников полиции, СМИ и жителей города Хабаровска в предоставлении информации о предполагаемом местонахождении совершившего побег преступника, - рассказали краевом УФСИН.

Теперь за побег ему светит срок заключения или иное наказание. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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