В нужном месте, в нужное время: спасатель пришел на помощь пострадавшим в ДТП Комсомольске-на-Амуре

Святослав Матузков незамедлительно пришел на помощь пострадавшим Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вечер 22 февраля, жители Комсомольска-на-Амуре в предвкушении длинных праздничных выходных строят планы. Машины по улицам снуют туда-сюда. Но на одном из оживленных перекрестков не смогли разъехаться две иномарки.

В районе Дворца пионеров 22-летний водитель «Тойота Платц» двигался по Дзержинского со стороны проспекта Октябрьского в сторону улицы Гагарина. На покрытой льдом дороге автолюбитель неправильно выбрал скорость движения и машину снесло на полосу встречного движения. Ровно в это же время навстречу двигалась другая машина - «Тойота Пассо» под управлением 36-летней горожанки.

По случайному стечению обстоятельств прямо рядом с местом ДТП оказался сотрудник МЧС России, который неоднократно оказывал помощь людям в разных чрезвычайных ситуациях.

- Это было около семи вечера. Я привез сына на тренировку и сидел в машине. Вдруг я услышал достаточно громкий звук, как будто дверца соседнего автомобиля сильно захлопнулась. Выглянул, оказалось, что рядом произошло ДТП, - рассказал Святослав Матузков, сотрудник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Герой незамедлительно вызвал сотрудников ГИБДД, бригаду скорой помощи и своих коллег из поисково-спасательного отряда.

- В одной из легковушек были девушка и парень. Пассажирка получила травму головы, ее пришлось вытащить из машины. Молодой человек находился в состоянии шока. Он, как и девушка, терял сознание. Во второй машине находилась женщина. Всем была оказана доврачебная помощь. До прибытия бригады медицинских работников находился рядом.

Прибывшие на место две кареты скорой помощи увезли пострадавших в больницу, а инспекторы ГИБДД начали устанавливать картину произошедшего. Было установлено, что 18-летняя пассажирка «Платца» не использовала ремень безопасности, находясь на переднем пассажирском месте.

Всем участникам происшествия несказанно повезло, что рядом оказался профессионал своего дела, который не межевался, а незамедлительно пришел на помощь. По словам Святослава, он не видит ничего особенного в своем поступке. Знания и навыки помогли быстро сориентироваться, не теряя времени. Все-таки 10-летний стаж работы в службе спасения позволяет действовать четко.

Как известно, не все герои носят плащи. Участники аварии после выздоровления смогут неоднократно поблагодарить своего спасителя.

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