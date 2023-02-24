Упал в яму и жалобно скулил: в ЕАО спасатели вызволяли из ловушки полузамерзшую собаку

Пес в порядке, его отогрели, накормили и отпустили Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Трогательная история спасения произошла в Еврейской автономии утром 24 февраля. Жители села Биджан внезапно услышали жалобный скулеж и начали искать источник. Они пошли на звук и обнаружили глубокую яму, на дне которой лежал и плакал пес… вероятно, собака упала в яму и не смогла выбраться самостоятельно, глубина оказалась приличной. Оставить в таком состоянии пса людям не позволила совесть, на место ЧП тут же вызвали спасателей.

Собака буквально замерзала на дне страшной и глубокой ямы. Пожарные быстро схватили лестницу и спустились к дрожащему псу, чтобы поскорее вызволить его из плена.

- Собака сначала скулила, а потом притихла, когда спустили лестницу. Пес весь сжался, испугался, но совсем не сопротивлялся. Как сказали спасатели, тело его было очень холодным, он дрожал, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе областного МЧС.

Спасатели попытались успокоить пса, и затем смогли вытащить на поверхность. Спасенное животное сотрудники МЧС забрали к себе в часть. На месте они его накормили.

В части пожарные поделились с ним своим обедом, пес обрадовался и начал поглощать пищу с животной жадностью. Видимо, в яме он сидел давно, возможно даже не один день.

После того, как малой хорошенько подкрепился, он запросился на улицу. Спасатели открыли ему дверь, и пес бодро рванул восвояси. Больше пожарные его не видели.

Спасатели поделились с собакой своим обедом Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Подобные истории происходят в Еврейской автономной области довольно часто. Спасатели приходят на помощь не только к людям, животных они вызволяют из беды с не меньшим рвением. Совсем недавно из пожара вынесли кошку Мурку, и спасатели сами начали ее реанимировать. К счастью, животное выжило, все остались довольны. Нынешняя история со спасением собаки не менее занимательная, теперь она тоже останется в копилке необычных случаев у пожарных.

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