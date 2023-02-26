Доходы разработчиков игр в Одноклассниках от рекламы выросли за год на 40%

Фото: ОК

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги игровой платформы за 2022 год. Также соцсеть представила рейтинг игр с наибольшим количеством активных пользователей и топ игр по внутриигровым покупкам на мобильных платформах за 2022 год в ОК.

В прошедшем году ОК продолжили развивать рекламную монетизацию игр. Общие доходы разработчиков за размещение рекламы в их проектах выросли за год в рублях на 40%. Драйвером роста продолжают оставаться мобильные игры — рост выплат разработчикам по ним составил +77% год к году.

В ближайшее время ОК планируют увеличивать привлекательность игровой платформы для разработчиков и их доходы с помощью запуска новых рекламных форматов. В частности, в ОК стал доступен формат продвижения в виде sticky-баннера. До интеграции формата в игру и получения дополнительного дохода разработчикам достаточно реализовать подбор и показ рекламы, используя SDK, выбрать место для показа баннера — все остальные задачи решаются платформой игр. Sticky-баннеры доступны в приложении ОК на Android, но в скором времени станут доступны и на других платформах, при этом SDK будет работать одинаково при показе на всех устройствах.

Существенная доля дохода разработчиков игр по-прежнему приходится на внутриигровые покупки пользователей по системе revenue share. Самыми популярными играми по внутриигровым покупкам у пользователей мобильной игровой платформы ОК в 2022 году стали: «Целуй и знакомься», «Ёлочка» и «Сокровища пиратов». По дневной аудитории мобильных игр в топ-3 вошли: «Сокровища пиратов», «Целуй и знакомься», «Долина сладостей».