Ушиб головного мозга и смерть в больнице: мужчина забил насмерть друга на Колыме

Подозреваемого сразу же вычислили Фото: Артем КИЛЬКИН

На Колыме по горячим следам задержали 37-летнего подозреваемого в убийстве друга. По версии следствия, он насмерть заколотил 47-летнего знакомого. Потерпевший скончался из-за обширного ушиба мозга после одного вечера, проведенного наедине с приятелем.

ДОЛГО ДРУЖИЛИ ДО РОКОВОГО ВЕЧЕРА

По версии следствия, двое друзей встретились и отправились в квартиру на Ленина. Все происходило в поселке Палатка 20 февраля. Мужчины проводили вместе время как обычно, они часто встречались для совместных посиделок. Все шло хорошо, пока приятели не решили выпить спиртное.

Мужчины разговаривали и вдруг поспорили. Обычная склока переросла в серьезную ссору, и приятели начали драться. Подозреваемый начал колотить друга по голове и телу, бил руками и ногами, пока не запинал потерпевшего до бессознательного состояния. После произошедшего пострадавшего увезли в больницу.

ОФИЦИАЛЬНО

- Мужчину доставили с ушибом головного мозга. Он скончался в реанимации от полученных повреждений, - рассказали в СУ СКР по Магаданской области.

Приятеля, избившего мужчину, быстро нашли по горячим следам и задержали. В настоящее время он помещен под стражу. Следствие продолжается, назначены экспертизы, проводится сбор улик и доказательств.

Когда расследование завершится, дело передадут в суд. Задержанного обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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