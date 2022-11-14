Тарон Григорян: Не получится решить проблемы, если о них не говорить»

Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу № 10 Тарон Григорян Фото: Сергей ПЯТКОВ

Задача депутата - делать жизнь граждан лучше. Но в достижении таких целей необходимо участие всех заинтересованных - как органов власти, так и самих хабаровчан. Депутат хабаровской городской думы по избирательному округу №10 Тарон Григорян рассказал на РАДИО КП, как в городе осуществляется взаимодействие депутатов с жителями столицы и ведомствами.

Тарону Ролантовичу вверен один из самых сложных округов, где большой проблемой остается дефицит парковок.

- Недавно мы встречались с представителями администрации Индустриального района и пытались найти парковочные места в районе улицы Блюхера. Новостройки, которые там расположены, еще имеют какое-то количество парковочных мест для личного пользования. А территория, где стоят десятиэтажные дома, полностью заставлена автомобилями, что мешает любой организации там объектов программы «Доступная среда». Рядом есть территория под парковочные места, но она принадлежит предпринимателям, которые арендовали ее еще в прошлом веке. В итоге на большой пустующей территории стоят только две-три машины, хотя земля принадлежит администрации города. Поэтому мы с представителями администрации Индустриального района планируем попробовать каким-то образом вернуть эту землю для общих нужд граждан, в случае если условия контракта по аренде уже не исполняются предпринимателем. Анонсированный мэром города «миллион для депутата» мы как раз хотели направить на благоустройство парковок. Самого по себе миллиона недостаточно для каких-то больших дел, но мы могли бы выровнять землю и сделать некую гравийную парковку, - рассказал Тарон Григорян.

Жители округа наверняка будут рады, если инициатива воплотится в жизнь, но депутат обращает внимание на уровень активности населения, ведь при должной отзывчивости и инициативности можно добиваться больших результатов.

- Бывают ситуации, например, когда я откликаюсь на обращение, мы держим связь с человеком в чате, назначаем дату встречи, чтобы вместе взглянуть на проблему. Но в тот самый день икс инициатива граждан куда-то пропадает, и человек уже не желает ничем заниматься. У меня есть три приемных, где проводятся приемы граждан. И случается так, что ты направляешь человека прийти по конкретному адресу в назначенное время, а в итоге просто несколько часов сидишь и ждешь. Это касается в том числе и некоторых молодых активистов, которые хотят показать свою активную гражданскую позицию, но и там, к сожалению, часто все ограничивается только громкими словами, - говорит депутат.

Однако иногда, если человек все же твердо намеревается решить проблему, то его настрой подрывают сотрудники административного ресурса, порой подходящие к проблеме спустя рукава.

- На улице Тихоокеанской есть квартира, которая была выдана медицинскому работнику по договору социального найма. Но человек уже не работает в медицинской сфере и живет в отдельной квартире, а выданное жилье сдает в аренду. Я обратился в управление жилищного фонда администрации города, и мне ответили, что квартира является собственностью края, а не города. Затем, когда я обратился в краевое ведомство, мне сказали, что квартира находится в собственности города. На получение ответов на эти запросы у меня ушло 60 дней. В итоге я получил ответ, что в квартире никто не проживает, что мне и подтвердила полиция. В то же время около 60 жильцов дома отправляют мне сообщения о том, что там живут люди, нарушающие покой и комфорт других собственников. Поэтому, когда даже депутату не предоставляется достоверная информация, считаю, что это говорит о серьезных недоработках различных ведомств. И здесь не стоит сразу перекладывать вину на мэра города. Сергей Анатольевич - хороший хозяйственник, но люди, которые работают на местах, понижают в том числе и его рейтинг.

Причину, по которой решение проблем находится на таком уровне, депутат видит в страхе перед ответственностью.

- Когда подчиненный сообщает главе города, что все хорошо, то у мэра нет поводов сомневаться. Но когда вскрывается неприятная правда, то вся ответственность ложится именно на плечи руководителя. А люди, в свою очередь, боятся говорить о наличии проблем, но если о них не говорить, то и решить их не получится.