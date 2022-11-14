Убил и продолжил застолье: житель Хабаровского края приревновал приятеля к жене и зарезал его во время вечеринки

После убийства мужчина продолжил застолье с дамой Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

История любовного треугольника в поселке Новый Ургал Хабаровского края закончилась трагедией. Следственный отдел по городу Амурск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО зацвел уголовное дело по статье «Убийство».

Правоохранители установили, что в октябре 2022 года в одной из квартир в поселке Новый Ургал между 55-летним мужчиной и его 61-летним товарищем вспыхнул конфликт на почве ревности. Обвиняемый начал приставать к жене потерпевшего. Итогом стал фатальный удар ножом в грудь, от которого 61-летний мужчина скончался на месте происшествия.

- Все трое жили вместе в одной квартире и на тот момент употребляли спиртные напитки уже несколько дней. После совершения преступления обвиняемый не скрывался, а продолжил пить вместе с дамой, - рассказала «КП» - Хабаровск» Мария Токмачева, исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Спустя какое-то время женщина, которая стала «яблоком раздора», позвонила своей сестре и рассказала о случившемся. Родственница незамедлительно сообщила об этом в полицию.

- На место происшествия выехали следователи, которые произвели осмотр квартиры, назначили экспертизы и допросили свидетелей случившегося.

Подозреваемый был задержан. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Теперь любителю чужих жен может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

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