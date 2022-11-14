Смертоносные деньги: семья из Хабаровска решила разбогатеть и около полугода распространяла наркотики

Жена была водителем и следила за обстановкой, пока муж вытаскивал крупные партии «синтетики» Фото: УТ МВД России по ДФО

Желание быстро срубить куш и зажить, ни в чем себе не отказывая, - вечные спутники алчности, которая чаще всего заводит в беду. Муж и жена из Хабаровска хотели как можно скорее обустроить быт с запасом на будущее и пошли на опрометчивый шаг. Супруги устроились в интернет-магазин по продаже наркотиков.

В ПОГОНЕ ЗА КРАСИВОЙ ЖИЗНЬЮ

Евгений и Ольга (все имена изменены - прим. ред.) - обычная хабаровская семья, воспитывают ребенка. Чем были заняты до драгдилерства - история умалчивает, но ясно одно: жуть как хотели поправить свое материальное положение. Около полугода назад пара наткнулась на интернет-магазин по продаже наркотиков и устроилась туда курьерами.

Сперва работали мелкими закладчиками и быстро дослужились до оптовых. На дела ходили вдвоем: Ольга была водителем и следила за обстановкой, пока Евгений вытаскивал крупные партии «синтетики». Затем семья фасовала наркотики на «розничные» дозы и прятала по тайникам. За свою карьеру супруги отметились в Хабаровске и его окрестностях, Биробиджане, районе имени Лазо.

В Железнодорожном районе Хабаровска во время приемки очередной крупной партии «синтетики» парочку задержали полицейские. Евгений и Ольга поняли, что отпираться смысла нет, и во всем сознались. Супруги добровольно выдали наркотики, хранившиеся у них дома и в гараже, указали места сделанных закладок. Всего изъято порядка 1,5 килограмма «синтетики».

ОФИЦИАЛЬНО

В доме семьи также было найдено ЛСД. Евгений заявил полицейским, что сам периодически принимал наркотик. Уголовное дело в отношении мужа заведено по статьям о покушении на сбыт и сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Также хабаровчанину вменяется хранение крупной партии «зелья» для личного употребления.

- Решения суда обвиняемый будет дожидаться в следственном изоляторе. Что касается супруги, то она пока знакомится с материалами своего уголовного дела находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ольга Мироненко, официальный представитель УТ МВД России по ДФО.

Максимальная санкция статей предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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