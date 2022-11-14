Все чаще в край приходят снежные циклоны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Хабаровском крае продолжает курс на похолодание. Практически во всем регионе днем устоялись отрицательные температуры. Все чаще в край приходят снежные циклоны.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Точный прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что 14-20 ноября погода будет преимущественно без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -11 -13 градусов, днем покажут 0 -5, на севере - до -13 -17 градусов. Ветер в Хабаровском крае большую часть недели будет в пределах 4-9 метров в секунду.

- К концу недели мы ожидаем приход снежного циклона. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах -7 -9 градусов, дневные - без изменений, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз в Хабаровске практически аналогичный. Разве что осадки в городе ожидаются и среди недели. По прогнозам синоптиков, снег в Хабаровске пройдет 18 ноября, затем - обрушится вместе с циклоном 20-го.

Точный прогноз в Хабаровске на неделю сообщает о том, что ночные температуры понизятся до -12 градусов. Днем будет -1 -2 градуса. Ветер в Хабаровске большую часть недели будет юго-западный, 4-9 метров в секунду.

Циклон в Хабаровске принесет немного тепла. Во всяком случае, ночные температуры поднимутся до -7 -9 градусов. Правда, возможно, это будет незаметно из-за северного ветра, который усилится до 7-12 метров в секунду.