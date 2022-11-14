Михаил Дегтярев: Хабаровский край по уровню образования занимает первое место в ДФО

Очередное заседание оперативного штаба было посвящено национальному проекту «Образование» Фото: Правительство Хабаровского края

Поддерживать эффективность решения тех или иных вопросов позволяет личная высокая вовлеченность губернатора Хабаровского края в управленческие процессы, благодаря чему Михаил Дегтярев контролирует ситуацию в наиболее важных сферах общественно-экономической жизни.

Отчеты о текущем положении различных отраслей глава региона получает в ходе заседаний оперативного штаба по повышению устойчивости экономики. Последнее такое заседание было посвящено результатам и дальнейшим перспективам реализации национального проекта «Образование».

- Создать условия для самореализации и развития нашего талантливого юного поколения - цель, которую поставил нам президент России. Один из ключевых, базовых результатов - уровень образования. И по этому показателю Хабаровский край занимает первое место в ДФО и восьмое по стране, - отметил Михаил Дегтярев.

Регион неслучайно находится в лидерах по уровню образования среди регионов Дальнего Востока, потому как краевые власти уделяют этому направлению колоссальное внимание. Это проявляется не только в выделении средств на строительство новых школ и детских садов, но и в повсеместной работе с молодежью. С каждым годом появляется все больше поощряющих стипендий, а также мероприятий национального масштаба, где школьники и студенты могут заявить о себе.

Однако главное - создание условия для приобретения и развития навыков в собственном регионе. Так, к началу нового учебного года в 13 муниципальных образованиях Хабаровского края открылись 23 «Точки роста». Кроме того, Бикин, Переяславка и Комсомольск-на-Амуре получили свои новые центры профессиональных компетенций для детей с ограниченными возможностями. Также среди важных пополнений - 12 оборудованных мастерских, расположенных в техникумах края.

- Я лично посещаю наши школы и техникумы, оцениваю современные образовательные пространства для учебы и дополнительных занятий и вижу, как горят глаза у ребят, которые хотят учиться! Поэтому очень важно, чтобы везде, по всему краю, были равные условия, - подчеркнул губернатор.

В общей сложности, в рамках национального проекта задействовано 268 миллионов рублей, из которых 260 миллионов предоставлены федеральным бюджетом. Однако не все мероприятия потребуют бюджетных вложений. В 2023 году в Хабаровске может появиться школа, полностью построенная на средства крупных российских предпринимателей в рамках проекта «Точка будущего». В настоящее время стоит вопрос о поиске места под эту школу, которая вместит 1000 учеников.