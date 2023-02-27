Мальчик очнулся в больнице: 10-летний ребенок упал со второго этажа на стройке в Магадане

У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные ссадины и кровоподтеки Фото: СУ СК России по Магаданской области

Обычная детская прогулка и жажда приключений чуть было не закончились трагедией на Колыме. Четверо мальчишек решили пособирать пластиковые пульки для игрушечного пистолета на территории заброшенной стройки. Пришли на всем известную в Солнечном микрорайоне «больничку», а в результате один из них оказался на реальной больничной койке. Мальчик 10 лет сорвался со второго этажа, получил серьезные травмы и потерял сознание. Все дело в том, что стройка не была достаточным образом ограждена, виновным в халатности признали должностное лицо.

ЧП произошло 24 июля 2021 года. Мальчик гулял с тремя своими друзьями, дети из Солнечного микрорайона часто приходят на это место. В тот день ребята тоже отправились в недостроенное здание, которое расположено в лесу недалеко от трассы. Местные называют его «больничкой», потому что изначально там планировалось возвести многофункциональную больницу на 800 мест. Но стройку законсервировали, однако недостроенное здание стояло не огороженным должным образом.

- Сначала они гуляли по первому этажу, собирали эти пластиковые пульки, а пострадавший ребенок и второй мальчик решили по лестнице забраться на второй этаж. Лестница до этажа не доходила, чтобы забраться, нужно было подтянуться. Когда он шел по балке, то не удержался и упал. Пришел в себя он уже только в больнице, - рассказали «КП» - Хабаровск» в СУ СК России по Магаданской области.

В больнице врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и ссадины. К счастью, еще во время следствия мальчику стало гораздо лучше, он пошел на поправку, и вскоре его отпустили домой на амбулаторное лечение, а затем и под наблюдение специалиста.

Между тем прокуратура организовала проверку, следственное разбирательство продолжалось, завели дело, как оказалось, руководитель городского комитета по управлению муниципальным имуществом допустил в своей работе халатность - не законсервировал стройку должным образом и не обеспечил ограждение.

Как стало известно редакции, сама чиновница свою вину не признала и до последнего стояла на своем. Уже после того как дело завели, с мэрии были затребованы деньги на ограждение и соответствующую консервацию.

При этом суд вынес приговор руководителю комитета, ее признали виновной в халатности при исполнении должностных обязанностей и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года и с лишением права занимать определенные должности на срок двух лет.

Возмещения морального вреда родители мальчика от комитета не потребовали, никаких гражданских исков подано не было. Сейчас ребенок здоров, а стройку огородили.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ушиб головного мозга и смерть в больнице: мужчина забил насмерть друга на Колыме

За убийство знакомого после ссоры осудят жителя Магаданской области(подробнее)

Избегал наказания 14 лет: мужчина из Комсомольска хотел посплетничать и забил приятеля до смерти

Житель Комсомольска-на-Амуре предстанет перед судом за убийство 2008 года(подробнее)