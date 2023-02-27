Илья Цыбров: Депутат должен лично контролировать все этапы выполнения своих поручений

Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей. Фото предоставлено героем публикации

Эффективность работы депутата, не в последнюю очередь, зависит от того, насколько сам слуга народа знает, на что он, действительно, способен повлиять. Депутат Хабаровской городской Думы по избирательному округу №1 Илья Цыбров рассказал «КП» - Хабаровск» рассказал о полномочиях депутатов и способах взаимодействия с населением.

- Илья Владимирович, что входит в обязанности депутата хабаровской городской думы?

- Депутат городской Думы принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей. Сюда входят рассмотрение поступивших от граждан предложений, заявлений и жалоб, и дальнейшее содействие своевременному решению возникших вопросов. Кроме того, среди полномочий – прием граждан и изучение общественного мнения для последующего внесения необходимых предложений в городскую Думу и администрацию города. Парламентарий обязан принимать участие в устранении проблем, возникающих в пределах решения вопросов местного значения. Чаще всего, это вопросы, связанные с улучшением жилищных условий, общественным транспортом и ремонтом дорог, - рассказал «КП» - Хабаровск Илья Цыбров.

- На что может повлиять один конкретный депутат?

- Важной обязанностью является участие в составлении и утверждении местного устава, представляющего собой базовый документ, на основании которого строится вся внутренняя жизнь муниципального образования. Внесение изменений в уже принятый ранее Устав также является прерогативой народного представителя. Большой частью деятельности муниципального депутата является забота о благоустройстве территории его округа. Здесь мы говорим не только об организации работ по улучшению состояния улиц и дворов, но и о последующем контроле за качеством выполнения данных поручений. Например, недостаточно просто приложить усилия к тому, чтобы в определенном районе была построена детская площадка. Важен личный контроль, чтобы все работы были выполнены в срок на должном техническом уровне и с соблюдением всех правил безопасности.

- Как вы ведете дела с жителями на своем округе?

- С конкретным вопросом или проблемой можно прийти к любому депутату городской Думы. Важно, чтобы решение вопроса было в пределах его полномочий. Прием граждан на моем округе осуществляется в местном отделении партии «Единая Россия» по улице Некрасова, 55. Однако, как правило, жители для решения той или иной ситуации обращаются напрямую, по телефону. Считаю это правильным, так как не обязательно ждать дни приема, если можно обсудить вопрос с заявителем в ближайшее время. Но вообще сегодня самым коротким путем для взаимодействия с населением являются социальные сети.

- Какая работа ведется по благоустройству на вверенном вам округе?

- В прошлом году по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» по улице Локомотивной, 18 были выполнены работы по устройству проезжей части, автомобильных парковок, а также детской и спортивной площадок. Кроме того, был сформирован план озеленения. Общая сумма средств, выделенная на проект, составила около семи миллионов рублей. Безусловно, благоустроенную территорию с горками и тренажерами хотят видеть жители каждого двора. Здесь наилучшим вариантом воплотить свои желания будет создание территориального общественного самоуправления. Это позволит сделать придомовую территорию такой, какой хотят ее видеть жители многоквартирных домов, а не чиновники или кто-то еще. Благодаря активности и взаимодействию с организациями и властями, можно добиться желаемого благоустройства – необходимо подготовить достойный проект. ТОС, действительно, является удобной формой организации жителей, что могут подтвердить уже сотни хабаровчан.