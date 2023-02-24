Михаил Дегтярев: Спасибо тем, кто, не жалея себя, борется с угрозой

Четыре новых имени появились на обелиске Славы Фото: Правительство Хабаровского края

На площади Славы в Хабаровске состоялось возложение цветов к мемориалу Вечного огня, приуроченное к празднику Дня защитника Отечества. Участие в торжественном событии принял губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также первые лица Восточного военного округа и Восточного округа войск национальной гвардии России.

Глава региона в очередной раз отметил значимость даты 23 февраля для жителей края и всех россиян, так как народ России всегда бился за свою свободу и право выбирать свою судьбу.

- Президент России отмечает, что наша страна всегда открыта для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но интересы России и безопасность наших граждан являются для нас безусловными. И сегодня мы говорим спасибо тем, кто, не жалея себя, подобно отцам, дедам и прадедам борется с нацистской угрозой, - заявил Михаил Дегтярев.

В память бойцов, отдавших жизни за отстаивание Родины, была объявлена минута молчания, после чего у стелы Героев Отечества началось торжественное открытие имен Героев России, которые погибли в ходе боевых действий во время специальной военной операции.

На Обелиске Славы увековечили память четверых Героев России. Среди новых имен: лейтенант Максим Концов, подполковник Александр Аксенов, старший лейтенант Эдуард Норполов и ефрейтор Аймир Миягашев.

- Тысячелетняя история нашей страны свидетельствует о том, что всегда нужно было защищать Родину от захватчиков, от тех, кто готов лишить нас суверенитета. Наши сегодняшние герои являются потомками прославленных предков, которые в Великую Отечественную войну и в локальных конфликтах отстаивали свободу и независимость Отчизны, жизнь и здоровье наших людей. Человек жив, если жива память о нем, - отметил губернатор.

Появление новых имен на стеле, по словам главы региона, важный знак для детей и молодежи, которые имеют перед собой яркий пример героического подвига. Отдельную благодарность Михаил Дегтярев выразил родным и близким героев торжества за достойное воспитание и поддержку храбрых патриотов. В память о героях цветы к обелиску возложили почетные гости мероприятия и сам губернатор.