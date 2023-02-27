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Общество27 февраля 2023 6:14

Сгинули в пламени: картонных рыбокотиков предали огню на набережной Хабаровска

В Хабаровске сгорели скульптуры выставки «Наречие»
Кирилл КУЗНЕЦОВ
Экспонаты простояли на набережной около месяца

Экспонаты простояли на набережной около месяца

Самостоятельно организованная выставка «Наречие» спустя месяц нахождения на набережной Амура также самостоятельно устранилась. Закрытие выставки было заметно издалека благодаря полыханию пламени, с помощью которого авторы работ попрощались со своими экспонатами.

В конце января на льду Амура обосновались существа внушительных размеров - милые рыбокотики. Позже к ним присоединилась стая зайцев, которые вместе образовали общую экспозицию в центре Хабаровска. Все экспонаты составили выставку «Наречие», где мастера уже пятый год воплощают свои задумки.

Рыбокотики своим светом притянули немало людей на набережную

Рыбокотики своим светом притянули немало людей на набережную

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Оставалось загадкой, как долго фигуры из дерева и гофрокартона простоят в целости и сохранности, но с уходом зимы сами творцы решили закрыть вопрос о продолжительности жизни скульптур, которые почти месяц являлись точкой притяжения хабаровчан. Как утверждает один из основных участников «Наречия», создатель рыбокотиков Константин Генов, в творчестве нужно уметь ярко и стремительно уходить, оставив в памяти только хорошие впечатления.

- Каждый раз при закрытии выставки мы убираем за собой свои экспонаты. По традиции лучшее, что может с ними произойти - их исчезновение, которое оказывается таким же внезапным, как и их появление. Ведь очень грустно смотреть на свои творения в унылом состоянии где-нибудь на свалке, - поделился с «КП» - Хабаровск» Константин Генов.

На судьбу фигур также могли повлиять представители властей и МЧС, которые регулярно говорят об опасности посещения горожанами речного льда и каждый год желают «Наречию» скорейшего завершения. Но в этом году обошлось без решительных действий со стороны ведомств, и скульптуры исчезли только с приходом в Хабаровск плюсовых температур. По словам Константина Генова, причиной стала большая вера в силу милых рыбокотиков со стороны участников акции и жителей города.

Согласно концепции, каждому гостю выставки рыбокотики дарили свет, вдохновение и любовь к жизни. Со своей задачей - избавить людей от грусти и депрессии - скульптурам удалось справиться, возможно, более чем на 100 процентов.

- Выставка простояла довольно долго и, кончено же, выполнила свою миссию. Смотрите, как стало тепло на улице! - подвел итоги Константин Генов.

После огненного завершения пятой выставки жителям и гостям Хабаровска остается ждать, какие невероятные создания окажутся на набережной в следующем году.

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