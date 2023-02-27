Названная в честь южнокорейской девушки тигрица Хуна родила в Хабаровском крае

Вероятно, у хищницы появились на свет самка и самец Фото: Скриншот с видео

Лесоохотхозяйство «Дурминское» пополнилось тиграми. Двоих малышей принесла самка Хуна. Она родила вслед за тигрицей Желтобокой во второй половине 2022 года.

История тигрицы неразрывно связана с любовью. Друг директора «Дурминского» Александра Баталова - итальянец Фабио - добивался руки своей девушки из Южной Кореи Хуны. Три года он делал ей предложение, но возлюбленная его отвергала. Тогда отчаявшийся Фабио попросил Александра назвать одну из тигриц в честь Хуны.

- Директор «Дурминского» просьбу выполнил, отправил несколько фото и видео молодой тигрицы, и это сработало! Сейчас Фабио и Хуна - муж и жена. Тигрица Хуна в тот год родила своего первого тигренка. Спустя год уже Фабио стал отцом, - рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр»

Для тигрицы Хуны эти роды стали уже третьими. Вероятно, у хищницы появились на свет самка и самец.

Специалисты поделились снимком первого тигренка Хуны. Полосатое семейство попало в объектив фотловушки во время прогулки. На кадре тигрица держит малыша в зубах. Предположения тут два: либо хищница показывает своего первенца, либо, наоборот, оттаскивает его от неизвестного предмета. Возможно, тигрица посчитала, что камера может представлять опасность.

Специалисты поделились снимком первого тигренка Хуны Фото: Александр БАТАЛОВ

Что касается тигрят Желтобокой, то сейчас им около восьми-девяти месяцев. Предполагаемый отец - самец Джек. Предыдущий помет Желтобокой - два тигра и тигрица - ушли в самостоятельную жизнь. Молодая самка сделала это намного раньше, а вот самцы до победного семенили за матерью. В шутку их назвали «Гулливерами» за внушительные размеры. Один из них прославился как тигр-вандал за свою особенную «любовь» к фотоловушкам.

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