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Дом. Семья27 февраля 2023 6:53

Названная в честь южнокорейской девушки тигрица Хуна родила в Хабаровском крае

У хищницы появились на свет двое малышей
Александра ШОПЕНКО
Вероятно, у хищницы появились на свет самка и самец

Вероятно, у хищницы появились на свет самка и самец

Фото: Скриншот с видео

Лесоохотхозяйство «Дурминское» пополнилось тиграми. Двоих малышей принесла самка Хуна. Она родила вслед за тигрицей Желтобокой во второй половине 2022 года.

История тигрицы неразрывно связана с любовью. Друг директора «Дурминского» Александра Баталова - итальянец Фабио - добивался руки своей девушки из Южной Кореи Хуны. Три года он делал ей предложение, но возлюбленная его отвергала. Тогда отчаявшийся Фабио попросил Александра назвать одну из тигриц в честь Хуны.

- Директор «Дурминского» просьбу выполнил, отправил несколько фото и видео молодой тигрицы, и это сработало! Сейчас Фабио и Хуна - муж и жена. Тигрица Хуна в тот год родила своего первого тигренка. Спустя год уже Фабио стал отцом, - рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр»

Для тигрицы Хуны эти роды стали уже третьими. Вероятно, у хищницы появились на свет самка и самец.

Специалисты поделились снимком первого тигренка Хуны. Полосатое семейство попало в объектив фотловушки во время прогулки. На кадре тигрица держит малыша в зубах. Предположения тут два: либо хищница показывает своего первенца, либо, наоборот, оттаскивает его от неизвестного предмета. Возможно, тигрица посчитала, что камера может представлять опасность.

Специалисты поделились снимком первого тигренка Хуны

Специалисты поделились снимком первого тигренка Хуны

Фото: Александр БАТАЛОВ

Что касается тигрят Желтобокой, то сейчас им около восьми-девяти месяцев. Предполагаемый отец - самец Джек. Предыдущий помет Желтобокой - два тигра и тигрица - ушли в самостоятельную жизнь. Молодая самка сделала это намного раньше, а вот самцы до победного семенили за матерью. В шутку их назвали «Гулливерами» за внушительные размеры. Один из них прославился как тигр-вандал за свою особенную «любовь» к фотоловушкам.

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