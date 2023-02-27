Собственное производство автобусов появится в Хабаровском крае уже в 2024 году

Решение о строительстве - результат успешных переговоров на ВЭФ-2022 Фото: Правительство Хабаровского края

Чтобы дать импульс развитию экономики Хабаровского края, губернатору Михаилу Дегтяреву в очередной раз потребовалось задействовать свои рабочие связи на федеральном уровне. Успешно проведенные главой региона переговоры на уровне Правительства России и корпорации ВЭБ, а также с заинтересованной компанией убедили инвестора в правильности решения о создании в крае полномасштабного автобусного промышленного кластера.

Сборку автобусов на территории Хабаровска планируют начать уже в 2024 году. А нюансы и детали реализации большого инвестиционного проекта по строительству завода стали главной темой совещания под председательством губернатора.

Во вступлении глава региона подчеркнул, что появление подобных проектов несет исключительно положительный эффект для развития краевой экономики.

- В условиях действующих санкционных ограничений со стороны недружественных стран такие проекты получают особое звучание. Строительство завода представляет собой комплексное решение по обеспечению технологического суверенитета всей страны, - заявил Михаил Дегтярев.

Идея проекта также нашла одобрение у полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. Как отметил заместитель председателя корпорации ВЭБ.РФ Артем Довлатов, компания причисляет инвестиции в развитие дальневосточных городов к одним из своих приоритетных направлений.

- Создание Дальневосточного автобусного промышленного кластера - один из проектов, вошедших в стратегию развития Хабаровска. Строительство завода по производству автобусов позволит обеспечить хабаровчан и всех дальневосточников современным и доступным общественным транспортом и, безусловно, будет способствовать повышению качества жизни горожан, - пояснил Артем Довлатов.

Зарегистрированная компания-оператор проекта ООО «Дальневосточный автокластер» в скором времени получит статус резидента ТОР «Хабаровск». По словам руководителя компании Алексея Бакулина, над подготовкой к запуску автокластера работает группа представителей регионального правительства, специалистов компании, ВЭБ.РФ и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- За последние три месяца были созданы все условия, необходимые для успешной реализации такого амбициозного проекта. В том числе решены вопросы с инженерными коммуникациями и другой инфраструктурой, - отметил Алексей Бакулин.

Первый этап планируют реализовать в третьем квартале 2024 года. Полноценное производство автобусов под ключ будет налажено к 2032 году. Губернатору удалось убедить все заинтересованные стороны, что именно Хабаровский край - лучшее место для реализации подобного проекта, учитывая его крепкую промышленную базу, дружелюбное отношение властей к бизнесу, а также наличие высококвалифицированных кадров, которых будут готовить в регионе на базе одного из вузов Хабаровска.

Помощь «Дальневосточному автокластеру» не должна ограничиваться лишь региональной поддержкой. Для этого в федеральное правительство будут направлены предложения по дополнительным мерам поддержки, которые Михаил Дегтярев поручил разработать экономическому блоку региона. Кроме того, губернатор предложил подключить население к дальнейшему созданию имиджа транспорта.

- Когда будут готовы конкретные варианты, предлагаю привлечь наших жителей и организовать голосование на площадке «Голос 27». Проекты летят совсем по-другому, если к этому процессу подключены люди, - подвел итоги глава региона.