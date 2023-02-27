Ледяная бездна: отчаянные рыбаки на джипах перескакивали огромную трещину в бухте на Колыме

Спасатели неустанно предупреждают рыбаков, что выезжать на лед на автомобилях - опасно для жизни Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Рыбаки на Колыме попытались на автомобиле перескочить большую трещину в бухте на машинах. Для этого они наложили между краями бревна, сами разогнались и переехали зазор. Мини-аттракцион с риском для жизни устроили для двух машин. Поочередно джипы разгонялись и проскакивали трещину. К счастью, ни одна из машин под лед не ушла, а мужчины остались целы и невредимы.

Это происходило в бухте Нагаева, недалеко от мыса Чирикова. Раскол местами достигает метровой ширины. А толщина льда всего около 20 сантиметров. Занятие оказалось очень рискованным. Сами рыбаки восприняли это как приключение, за кадром они активно рассуждают об успехе переезда, некоторые даже критикуют автолюбителей, которые разгоняются посильнее, чтобы перескочить. Поехали в бухту рыбаки за бесценным уловом корюшки.

В Сети гуляют и другие видеоролики с бухты. Мужчина поехал к мысу на велосипеде и увидел живой разлом. Колесом от своего транспорта он проверил состояние трещины, и лед тут же поддался на давление, колесо проваливалось беспрепятственно.

Жители Магадана активно комментируют действия рыбаков, они отмечают, что каждый год здесь происходит одно и то же - из-за улова люди рискуют жизнями, к ним на помощь приезжают спасатели и эвакуируют с оторвавшихся льдин или из ледяной воды.

В этот раз помощь специалистов МЧС никому не потребовалась, как сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ведомства, о происходящем МЧС узнало также из социальных сетей, но никаких сигналов бедствия на пульт диспетчера не поступало.

Между тем специалисты МЧС проводят масштабную профилактическую работу с рыбаками. Это делается для того, чтобы максимально предотвратить гибель людей и утопление техники.

- Каждые выходные на бухту Мелководную отправляются любители зимней рыбалки. Дорога туда сложная, местами отсутствует связь. Почти каждую неделю спасателям приходится отправляться на помощь рыбакам, попавшим в сложную ситуацию. Спасатели призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности, - рассказали в МЧС.

К несчастью, бывает и так, что люди погибают в ледяной воде. На прошлой неделе на Колыме обнаружили тело мужчины, скованное толстым льдом. Мужчина выехал на лед на снегоходе и пропал. Обнаружили вмерзшее в лед тело волонтеры, вышедшие на его поиски по просьбе супруги.

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