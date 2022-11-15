Любитель клубнички: эскортница оставила без штанов жителя Хабаровска

Мужчина лишился своих денежных средств онлайн Фото: Евгения ГУСЕВА

Томный вечер для 42-летнего хабаровчанина был омрачен неприятным инцидентом. Мужчина хотел воспользоваться услугами эскорт-сервиса после того, как нашел объявление на одном из сайтов по предоставлению интимных услуг.

Горожанин связался с понравившейся ему девушкой по номеру телефона. Клиент обговорил все условия встречи. Собеседница же сказала, что необходимо произвести полную оплату, а именно 35 тысяч рублей.

- По указанным девушкой реквизитам хабаровчанин перевел обозначенную в разговоре сумму. Однако в оговоренные сроки услуги не были предоставлены. Абонент в дальнейшем на связь не выходил. Было установлено, что номер принадлежит оператору сотовой связи, обслуживающему Орловскую область. Мужчина обратился в отделение полиции с заявлением о мошеннических действиях, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Правоохранители в дежурные сутки завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Хотелось бы обратить внимание граждан на то, что в последнее время участились случаи мошенничества посредством интернета. При покупке, продаже или заказе каких-либо товаров или услуг, информацию о которых человек нашел на различных сайтах, необходимо проявлять бдительность и осмотрительность.

Если продавец или человек, который предоставляет услуги, настаивает на полной предоплате, а также просит осуществить платеж на определенные реквизиты или банковскую карту физического лица, то в таком случае велики риски нарваться на мошенников.

Стоит обращать внимание на предложение о переходе по подозрительным ссылкам. Необходимо четко соблюдать меры предосторожности. Если просят ввести реквизиты счета или другие персональные данные, а также назвать пришедшие посредством СМС коды, вполне вероятно, что злоумышленник пытается получить доступ к средствам на банковской карте.

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