17 миллиардов рублей вложено инвесторами в развитие туризма Хабаровского края

Опорный проект «Отдыхаем в крае» помогает местным жителям с выгодным и активным отдыхом Фото: Правительство Хабаровского края

При разработке стратегии развития Хабаровского края правительство региона смогло удачно сбалансировать и учесть как стратегические инфраструктурные, так и социальные цели. Ведь развитие социальной сферы невозможно без привлечения инвестиций и создания новых производств, равно как и привлечение инвестиций не имеет смысла, если качество жизни людей при этом не улучшается.

Для помощи местным жителям и всем гостям края в знакомстве с природными и историческими красотами региона в рамках стратегии запущена флагманская инициатива «Край притяжения. Туризм в удовольствие» с ее опорным проектом «Отдыхаем в крае». Для жителей края действуют акции и скидки, включая промокод «Минтур». Услугами воспользовались уже более 10 тысяч человек.

Направление курирует специальное министерство во главе с министром туризма Екатериной Пунтус. Вместе со своей командой они стремятся сделать Хабаровский край узнаваемым и привлекательным для людей из любого уголка страны. Для этого был разработан и презентован в августе 2022 года туристический бренд, представляющий собой стилизованного под самолет кита вместе с шрифтовым начертанием «Хабаровский край». Концепция бренда заключается в органичности синтеза на территории края современных промышленных центров и нетронутой первозданной природы. Бренд уже стал неотъемлемым атрибутом различных имиджевых материалов и презентаций региона.

В октябре прошла стратегическая сессия по формированию туристического маршрута на территории Хабаровского края с участием представителей отрасли туризма, а также тревел-блогеров. В ходе обсуждения участники решили, что упор необходимо делать на раскрытие исторически значимых объектов и навигационную доступность. В основу маршрута, по предварительному эскизу, ляжет река Амур, а к ней будут привязаны «точки притяжения», в числе которых культурные и природные достопримечательности. После того, как маршрут будет сформирован, региону предстоит защита проекта маршрута перед федеральной комиссией, и в случае успеха край получит дополнительную материальную поддержку для организации инфраструктуры.

В 2022 году край задействует около 366 миллионов рублей для строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры, где 236 миллионов предоставлены федеральным бюджетом. Но грандиозные проекты требуют больших вложений, в связи с чем край выстраивает доверительные отношения с инвесторами. Сегодня в регионе реализуется 10 инвестиционных проектов по созданию туристской инфраструктуры с общей суммой вложений более 17 миллиардов рублей.

Среди проектов можно выделить многофункциональный комплекс с водно-оздоровительным центром и гостиницей в Хабаровске. Инвестор также получает государственную поддержку в размере более 300 миллионов рублей для строительства коммунальной инфраструктуры, включая канализацию и водоснабжение. Объект планируется сдать к ноябрю 2023 года.

Приоритетным для края является и масштабный проект спортивно-туристического комплекса «Хехцир», который позиционируется в качестве международного круглогодичного объекта для отдыха. Проект реализуется в том числе при участии АО «Корпорация Туризм. РФ», соглашение с которой было заключено в этом году в ходе Восточного экономического форума.