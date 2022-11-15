Жуткие муки без лекарств: жительница Хабаровска обвинила врачей в безразличии к тяжелобольной матери

Женщина обвиняет врачей том, что оставили ее мать мучаться без лекарств Фото: Скриншот с видео

После «больничного» скандала в Комсомольске новый разразился в Хабаровске. На этот раз под прицелом оказалась 11 городская поликлиника. В соцсетях распространяется видео, на котором женщина обвиняет врачей в том, что те оставили ее мать мучиться без лекарств.

«НИ ВРАЧА, НИ РЕЦЕПТА»

На кадрах, снятых вечером 14 ноября, пожилая женщина в красной футболке мучается в кровати. Кадры были сделаны ее дочерью. По словам женщины, 82-летней матери с подозрением на онкопроцесс нужно обезболивающее, которое отпускается по рецепту. После того как врач не перезвонил, она сама обратилась в поликлинику. Но, как говорит хабаровчанка, везде ей предлагали ждать до завтра.

- Вот так оказывается паллиативная медицинская помощь в 11 поликлинике города Хабаровска. […] Сегодня вызвала врача, чтобы выписали нам лекарственные средства. Врач пообещал выписать и позвонить, чтобы мы пришли за рецептом. Ни врача, ни рецепта, время семь часов вечера. Так сейчас будем мучиться всю ночь, - говорит женщина за кадром.

«ПРИВОЗИТЕ ЛЕКАРСТВА ДОМОЙ»

Оказалось, что женщина на видео попала в 11 больницу с кровянистыми выделениями. У нее взяли гистологию для установки диагноза. Дочь написала отказ от госпитализации и забрала маму из больницы. 11 ноября женщина вызвала врача, который выписал ей рецепт на покупку лекарств. Среди них было обезболивающее.

- Выписано ровно на определенное количество доз препарата, исходя из назначения. Также врачи спрашивали, есть ли льгота федеральная или другая у матери, чтобы попробовать до установленного диагноза выписать бесплатные лекарства. Препаратов хватало ровно до утра 15 ноября. Дочь самостоятельно решила увеличить дозу, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Далее 14 ноября женщина вызвала врача паллиативной помощи и потребовала выписать бесплатные обезболивающие. Этого сделать невозможно без подтвержденной онкологии. Результаты гистологии пенсионерки должны прийти в конце этой недели. Но дочь, как говорится в заявлении ведомства, этого не понимала.

- Сегодня, 15.11, она пришла к главному врачу разбираться, главный врач как раз шла за бланками на рецепт. Дочь не захотела ждать, ушла домой со словами: «Приносите мне бесплатные лекарства домой». Несмотря на грубое отношение к медработникам, медики привезли ей рецепты на платные препараты домой, - резюмировали в минздраве.

ПРОВЕРКА

В спор вмешалась прокуратура Хабаровского края, которая организовала проверку по факту информации о неоказании медицинской помощи.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №11» города Хабаровска. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в ведомстве.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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