«КП» - Хабаровск» и ФСС по Хабаровскому краю проведут круглый стол, посвященный направлениям деятельности регионального отделения ФСС РФ

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на сайте «КП» - Хабаровск» Фото: Андрей МАЛАХОВ

«Комсомольская правда» - Хабаровск» и Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 16 ноября в 15:00 проводят круглый стол, посвященный направлениям деятельности Хабаровского регионального отделения ФСС РФ.

В нем примут участие эксперты и специалисты в области социального страхования и выплат. Они расскажут полезную информацию о социальных преимуществах для жителей, электронных сервисах, облегчающих получение выплат и пособий, а также поделятся советами и опытом многолетней работы.

Спикеры круглого стола:

- Андрей Ярославович Деркач, управляющий Хабаровским региональным отделением ФСС РФ. Тема выступления: «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Электронный сертификат».

- Татьяна Александровна Чурбанова, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам. Тема выступления: «Пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

- Татьяна Геннадьевна Юдаева, начальник отдела по обеспечению санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан. Тема выступления: «Электронные сервисы при оказании государственной социальной помощи».

- Валентина Викторовна Кибальник, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Тема выступления: «Электронный листок нетрудоспособности».

- Татьяна Викторовна Семенюк, начальник отдела страхования профессиональных рисков. Тема выступления: «О финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников».

Приглашенные гости:

- Петр Владимирович Перевезенцев, уполномоченный по правам ребенка.

- Евгений Иванович Стоев, председатель отделения Всероссийского общества инвалидов, г. Хабаровск.

Прямая трансляция будет доступна на сайте «КП» - Хабаровск» в 15:00 16 ноября.