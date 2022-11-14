«КП» - Хабаровск» и ФСС по Хабаровскому краю проведут круглый стол, посвященный направлениям деятельности регионального отделения ФСС РФ

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на сайте «КП» - Хабаровск»
Фото: Андрей МАЛАХОВ
«Комсомольская правда» - Хабаровск» и Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 16 ноября в 15:00 проводят круглый стол, посвященный направлениям деятельности Хабаровского регионального отделения ФСС РФ.
В нем примут участие эксперты и специалисты в области социального страхования и выплат. Они расскажут полезную информацию о социальных преимуществах для жителей, электронных сервисах, облегчающих получение выплат и пособий, а также поделятся советами и опытом многолетней работы.
Спикеры круглого стола:
- Андрей Ярославович Деркач, управляющий Хабаровским региональным отделением ФСС РФ. Тема выступления: «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Электронный сертификат».
- Татьяна Александровна Чурбанова, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам. Тема выступления: «Пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
- Татьяна Геннадьевна Юдаева, начальник отдела по обеспечению санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан. Тема выступления: «Электронные сервисы при оказании государственной социальной помощи».
- Валентина Викторовна Кибальник, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Тема выступления: «Электронный листок нетрудоспособности».
- Татьяна Викторовна Семенюк, начальник отдела страхования профессиональных рисков. Тема выступления: «О финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников».
Приглашенные гости:
- Петр Владимирович Перевезенцев, уполномоченный по правам ребенка.
- Евгений Иванович Стоев, председатель отделения Всероссийского общества инвалидов, г. Хабаровск.
Прямая трансляция будет доступна на сайте «КП» - Хабаровск» в 15:00 16 ноября.