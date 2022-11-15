Тушь с героиновой иглой: житель Хабаровска рассылал наркотики в косметике жены и «отмыл» почти три миллиона рублей

В свой преступный бизнес мужчина вовлек еще двоих человек и даже ничего неподозревающую жену. Тематическое фото Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Алчный хабаровчанин нажил состояние на страданиях других людей. А именно, Роман (имя изменено - прим. ред.) снабжал Чегдомын наркотиками. В свой преступный бизнес мужчина вовлек еще двоих человек и даже ничего не подозревающую жену.

ПУДРА НЕ ДЛЯ ЛИЦА

В январе 2021 года Роман ловко присоседился к бизнесу жены, которая отправляла в Чегдомын косметику по заказам. В коробки из-под помад, туши и кремов мужчина подкладывал наркотики. Перевозили косметику с сюрпризом на поезде. В пункте «Б» товар встречали двое подельников Романа, которые вытаскивали наркотики и продавали местным жителям.

Дальше встал вопрос о легализации «наркоденег». Подельники работали за процент от сделок, остальное переводили Роману на карту. Схема работала по декабрь 2021 года, за это время «наркобизнесмен» заработал более 2,6 миллиона рублей.

«Отмывал» грязные деньги Роман не так изящно, как мафиозные главари. Хабаровчанин просто снимал деньги с карты в банкоматах, оплачивал покупки безналом и приобретал шикарное имущество. Какое - не раскрывается.

ОФИЦИАЛЬНО

Век таких дельцов недолгий, поэтому по всем законам жанра их накрыли оперативники. При задержании в коробке из-под туши был найден шприц с героином. Романа и его подельников взяли. Главарю группировки предъявили обвинение по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой», «Покушение на сбыт наркотических веществ» и «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере».

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Уголовные дела в отношении остальных участников группы находятся на рассмотрении в суде.

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