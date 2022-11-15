Пожилая мать не видела сына 18 лет: в Хабаровске продолжается расследование зловещей пропажи мужчины

Ему уже должно было исполниться 66 лет Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Странная пропажа взрослого мужчины оставила больше вопросов и загадок, чем каких-либо зацепок. 48-летний Игорь Фетисов бесследно исчез в 2004 году. И все эти годы расследование его пропажи продолжается в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. А его 87-летняя мать не перестает ждать сына домой. На сегодняшний день ему должно быть уже 66 лет.

Пропал мужчина 13 июля по пути из Хабаровска в город Свободный. Около десяти вечера он выехал на своем «Митсубиси Кантер». С тех пор его больше никто не видел. Обеспокоенные тем, что Игорь не выходит на связь, родственники обратились в правоохранительные органы. Ведь на трассе могла случиться авария, или же он мог потерять телефон. Однако надежда матери вскоре снова услышать голос сына оборвалась, когда следователи нашли его автомобиль. Машина была брошена в лесу, а самого мужчины и след простыл. Стало ясно, что до Амурской области Игорь так и не добрался, его поездка закончилась в ЕАО.

- 23 июля 2004 года «Митсубиси» был обнаружен в лесном массиве села Аур Смидовичского района. Установлено, что машина принадлежала Фетисову И. М., - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

За 18 лет мужчину не видели ни живым, ни мертвым. Как и зачем он оказался в лесу, носила ли пропажа криминальный характер, почему он оказался так далеко от трассы? На все эти вопросы ответов нет до сих пор. Ни одной зацепки за все годы. Следователи продолжают расследование исчезновения Игоря Фетисова.

Особые приметы

Рост мужчины около 175-178 сантиметров. У него плотное телосложение, темно-русые, коротко подстриженные волосы и серые глаза. На момент пропажи он был одет в темно-синие шорты с рисунком колес, спортивную майку или сетчатый жилет цвета хаки с карманами, был обут в черные сланцы. На правом плече у Игоря есть татуировка в виде цветка (предположительно розы), в районе затылка у мужчины есть шрам около 3-4 сантиметров длиной. На левом локте у пропавшего была опухоль. Также на нижней челюсти с обеих сторон у него вставные зубы с опылением желтого цвета.

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