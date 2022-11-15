«Это могли сделать люди»: прошел месяц со дня пропажи интернет-знаменитости из Благовещенска

Хозяева надеются, что у похитителей проснется совесть Фото: Александр Ильин

Вот уже месяц, как почетного кота-студента местного вуза не могут найти в Благовещенске. Знаменитый питомец по кличке Сажик бесследно исчез в середине октября, и с тех пор его ищут всем городом. Волонтеры клеят листовки, студенты ведут поиски после пар, а сами хозяева по первой же зацепке выезжают на место. Увы, но ни одна из ниточек так и не привела к воссоединению кота и владельцев.

ВИСИТ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Сажик прославился не только на весь Благовещенск, его слава простерлась даже до Москвы, куда кота приглашали сниматься на федеральные телеканалы. Успех пришел к усатому после того, как сотрудники Дальневосточного государственного аграрного университета разместили его фото на доске почета, сопроводив надписью: «За высокие достижения в области кусь и большую харизму».

Фото кота до сих пор висит в стенах вуза Фото: Vk/@dalgau_official

За какие заслуги Сажик получил такую награду? Дело в том, что он живет в доме напротив вуза, но при этом очень свободолюбив. Кот постоянно приходил в университет, дружил с охранниками, влезал через окно на кафедру и даже пробирался на пары. Студенты главного корпуса знали его кличку, и он частенько приходил мурлыкать на колени к людям.

Когда в главном корпусе оформляли стенд с фотографиями, оставалось одно свободное место. Тогда руководство решило пошутить, повесив туда снимок всеми любимого кота. Чувство юмора оценили, а фото доски почета распространилось по интернету. Это, несомненно, принесло коту славу. Через несколько месяцев ему даже выдали студенческий билет.

Сажик со своим студенческим Фото: Дарья Гудим

СОРВАЛИ ОШЕЙНИК, А КОТ ПРОПАЛ

Сажик - необычный питомец. А еще раньше он очень любил изводить хозяев отчаянными воплями. Всему причиной закрытая дверь из квартиры. Дарья Гудим, владелица питомца, призналась, что они испробовали все, лишь бы не пускать его на улицу. В итоге семья смирилась с поведением гулены. Они купили Сажику именной ошейник с прочным замком и повесили на него кулон с кличкой питомца и телефоном Дарьи. Тем более что кот никогда не уходил в неизвестность. Его ежедневный патруль включал только вуз, где он постоянно был на виду своих друзей-охранников.

Хозяева убиты горем, ведь он - неотъемлемая часть их семьи Фото: Дарья Гудим

Все изменилось после обретенной Сажиком популярности. Во всяком случае, внимание к коту могло побудить людей на ужасный поступок. В октябре он, как обычно, вернулся домой с прогулки. Но его ошейник пропал. Сам кот никак не мог его отстегнуть, поэтому хозяева сразу заподозрили неладное. На всякий случай они решили не выпускать Сажика, несмотря на громкие требования, пока не сделают новый ошейник через пару дней.

- К сожалению, так получилось, что дома были дети. Они нечаянно открыли дверь на пару мгновений, и Сажик улизнул на улицу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Гудим.

Последний раз его видели сотрудники ДальГау в тот же вечер, но его дальнейший путь затерялся. С тех пор вестей о коте не было и нет до сих пор, хотя периодически похожих котов видят то тут, то там. Но каждый раз оказывается, что это не Сажик.

Харизма - его второе имя Фото: Vk/@dalgau_official

ВЕРСИИ

Хозяева до сих пор не теряют надежду, хотя времени прошло много. Они переживают, ведь на улицах холодает, а дома его ждут любящие дети и взрослые.

- Мы с мужем думаем, что его увезли силой. Он у нас контактный, людей не боится. Никто не причинял ему вреда. Видимо, этим воспользовались очень нехорошие люди. Мы знаем, будь он на улице, точно бы нашел дорогу домой. Но если его удерживают и не признаются, это совсем другое дело.

Сажик - любимец всей семьи Фото: Дарья Гудим

Владельцы связывают исчезновение кота с предшествующей ему пропажей ошейника. Видимо, кто-то заприметил знаменитость, ведь знал, где его искать. После этого злоумышленник мог схватить кота. Но вот куда его отвезли, и относятся ли к нему по-доброму - загадка. Дарья не теряет веру, что кто-то мог принять его за бездомного и забрать себе. Но в таком случае она знает, что кот не смог бы долго сидеть в четырех стенах. Рано или поздно его бы выпустили на улицу. Поэтому вера в людей и их добросовестность тает на глазах. Поиски продолжаются, и хозяева не намерены забывать о члене семьи и пускать ситуацию на самотек. Они надеются, что у похитителей проснется совесть, и они вернут Сажика в родные стены к его настоящей семье.

Если вы знаете что-то о местонахождении Сажика, просим сообщить в редакцию «КП» - Хабаровск» по номеру +7 962-223-38-83 или на почту red.habkp@phkp.ru. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за судьбой почетного кота-студента из Благовещенска.

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