Отказался погреться, но погубил не мороз: что случилось с иностранцем этой зимой на Колыме

Вахтовик настойчиво рекомендовал мужчине зайти погреться, но тот отказался от помощи и обругал приятеля Фото: СУ СК России по Магаданской области

Ссора между вахтовиками на Колыме закончилась страшной дракой с летальным исходом. Мужчины разругались на почве неуместной заботы и под действием алкогольного опьянения. Оба они - иностранцы, граждане Узбекистана. На Колыму приехали работать в золотодобывающей компании, вахтовым методом. В один из вечеров, после трудного рабочего дня, изрядно выпивали, правда, не вместе, а столкнулись уже на улице.

Дело происходило 20 ноября прошлого года в Сусуманском районе Магаданской области. Как стало известно «КП» - Хабаровск», обвиняемый устроил в комнате в общежитии застолье, вместе с ним выпивал знакомый. Когда мужчинам потребовалась добавка, иностранец отправился в магазин.

Выйдя на улицу в морозный ноябрьский вечер, он встретил у входа другого своего земляка. Между знакомыми завязался разговор, а затем один из них всерьез забеспокоился, что второй был слишком легко одет, и настойчивым тоном сказал зайти внутрь общежития, оставаться на морозе было рискованно.

На предложение изрядно выпивший мужчина отреагировал резко и в грубой форме послал благодетеля, нецензурной бранью упомянув его и его родственников. В пылу он наговорил лишнего, его оппонент не сдержался и сильно ударил разговорчивого приятеля по лицу. Тот повалился на землю, и мужчина начал его запинывать ногами по голове и телу. Успокоился и перестал избивать знакомого мужчина только после того, как тот отключился.

- Драка длилась не долго, он ударил его по лицу и потом ногами бил. Тот потерял сознание. После этого мужчина попытался затащить его в общежитие, но сам этого сделать не смог, позвал приятеля, который до этого распивал алкоголь вместе с ним. Вместе они его занесли в общагу и положили в коридоре возле комнаты, - рассказали редакции в СУ СК России по Магаданской области.

Мужчина не пришел в себя, он так и умер возле комнаты в общаге. В результате на иностранца завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование дела уже завершилось, 33-летний мигрант предстанет теперь перед судом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Все то время, пока шло следствие, его держали под стражей.

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