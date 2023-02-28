Тема вызвала общественный резонанс среди автолюбителей Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

В Хабаровском крае начали по-новому рассчитывать транспортный налог для владельцев гибридных автомобилей. При этом сама ставка налога не изменяется. Такое явление вызвало много обсуждений не только на бытовом, но и на предпринимательском уровне.

- С юридического аспекта, этот документ является рекомендациями Министерства финансов РФ. Со своей стороны мы уже сделали запрос в ведомство, чтобы узнать, как будут исчисляться лошадиные силы в паспортах транспортных средств. После получения ответа будем решать, что можно сделать. Например, на уровне региона внести предложения по индексации налога для владельцев гибридов. Как известно, Законодательная дума региона вправе увеличивать или уменьшать ставку налога в 10 раз, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Солоненко, первый заместитель секретаря хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, методика расчета теперь заключается в том, чтобы сложить мощность двигателя внутреннего сгорания и максимальной 30-минутной мощности электрического. По этой причине за некоторые модели импортных автомобилей придется платить в несколько раз больше.

- Фактически надо разобраться как именно работает гибрид, ведь они бывают разных видов. Для этого нужно дождаться официальной позиции Минфина, а уже позже вносить предложения в Законодательную думу Хабаровского края.

Бизнес прогнозирует снижение интересов хабаровского потребителя к гибридным автомобилям с мощными батареями.

- Гибриды эконом-класса останутся за чертой высокого налога, поэтому изменений в плане продаж не предвидится. Но есть ряд автомобилей, которые будут иметь неоправданно высокую налоговую ставку, - рассказала «КП» - Хабаровск» Диана Сербина, генеральный директор компании E-Motors.

Для примера можно привести автомобиль представительского класса Toyota Camry для японского рынка, которые можно встретить на дорогах Хабаровска. В отличие от варианта для российского рынка, в этой машине есть электромотор мощностью 88 киловатт, который дополняет двух с половиной литровый ДВС мощностью 178 лошадиных сил. По новым правилам, 88 киловатт переводят в лошадиные силы в соотношении 1 кВт = 1,36 л.с. Вот и получается, что в 2022 году владелец это Toyota заплатил чуть более пяти тысяч рублей в качестве транспортного налога за 178 лошадиных сил. А уже в 2023 году этому же автолюбителю придется заплатить за суммарную мощность в количестве 267 лошадиных сил. А это уже другая ставка. В 2023 году налог на такой авто выйдет около 40 тысяч рублей - в восемь раз дороже.

- Среди покупателей возможен переход на другие марки. Например, вместо Toyota Crown будет рассматриваться KIA Stinger, который по своим техническим характеристикам ни капли не уступает.

Ставки транспортного налога в ДФО в 2023 году Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Не исключено, что часть владельцев предпочтут действовать по ранее «обкатанной» схеме и регистрировать свои транспортные средства в соседнем Приморском крае, где ставка налога гораздо ниже.

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