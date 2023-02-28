Оставил двух детей сиротами: приезжий мужчина выслушал приговор за жестокое убийство в Эльбане

Орудие убийства нашли на месте преступления Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Уроженец Омска, который приехал в рабочий поселок Эльбан Хабаровского края для работы вахтовым методом, полностью изменил свою жизнь. 26-летний парень обвинялся в убийстве и был приговорен к длительному заключению.

Молодой человек по совету своих коллег познакомился с местной жительницей. Они договорились о встрече для совместного времяпрепровождения у нее дома.

Взяв с собой алкоголь, вахтовик отправился покорять сердце дамы. В это же время девушка уложила спать двух своих детей и ждала кавалера.

- Молодые люди выпивали. Когда алкоголь закончился, они заказали еще. Его привезли на такси. В процессе употребления спиртного между собутыльниками завязался конфликт. Они начали друг друга оскорблять. Однако что послужило причиной ссоры, мужчина ответить затруднился, потому что был очень пьян, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Не совладав с эмоциями, мужчина взял со стола кухонный нож и принялся наносить девушке удары по различным частям тела. От полученных травм она скончалась на месте, а злоумышленник поспешил удалиться с места преступления.

Малолетние дети проснулись посреди ночи и начали громко плакать. Сосед неоднократно пытался достучаться в квартиру, но его попытки не увенчались успехом. Тогда он и вызвал полицейских, которые обнаружили тело.

Найти преступника удалось вечером 29 ноября в вахтовом поселке. Он пытался скрыть следы своего деяния и спрятал одежду со следами крови. На допросе у следователей вахтовик не смог вспомнить всю картину произошедшего.

С учетом улик и собранных доказательств, суд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

- Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Он извинился перед матерью погибшей. На заседании вел себя спокойно, не плакал, не смеялся.

Кроме тюремного заключения, суд удовлетворил гражданский иск, заявленный Амурским прокурором в пользу малолетних детей на сумму два миллиона рублей.

- Взыскивать денежные средства будут с заработка осужденного и его имущества. Он заявил, что отработает этот иск.

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