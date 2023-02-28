«Они не могли просто так покусать»: в ЕАО разбираются в случае нападения собаки на человека

Рыжего льва знают все вокруг как доброго и дружелюбного пса Фото: телеграм-канал "Добрые руки Биробиджан"

Накануне в социальных сетях разошлась информация о нападении агрессивной собаки на женщину. Случай произошел в Биробиджане, в районе улицы Невской. Как сообщается, нападавшая собака была бродячей, пострадавшая отделалась легкими царапинами и испугом, от тяжелых последствий ее спасли плотные штаны. Предположительно, покусала женщину местная собака Рыжик, он и еще одна такая же крупная собака давно обитают в этих местах, их кормят неравнодушные люди и волонтеры. Местные жители хорошо знают этих животных и не верят, что их Рыжики могли проявить агрессию.

Инцидентом заинтересовались следственные органы и начали проверку. Как рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

- Следователям предстоит дать оценку действиям сотрудников администрации города в части принятия мер, направленных на обеспечение безопасности людей от нападения беспризорных животных, - сказали в следкоме.

По правилам, теперь безнадзорное животное, которое проявило агрессию и напало на человека, должны определить в приют на пожизненное довольствие. Зоозащитников это обеспокоило, по словам жителей той же улицы, Рыжики добрые и ласковые собаки, не смотря на свои большие размеры, они просто не могли наброситься на человека без серьезной причины.

- У меня 3 маленьких собачки, и я придерживаюсь политики дружбы и уважения. И между собаками и собачниками, ведь мне нужно, прежде всего, их защитить. А так как живем рядом с Рыжиками, то общаемся, я их иногда угощаю. И вот когда это происходит, Рыжик – огромный полулев, ложится кверху лапами и радуется. Он прямо няшка. Считаю, что в этой ситуации якобы нападения конечно есть неприязнь к собакам у той женщины, а может и непонимание вообще чего-то важного, - говорит «КП» - Хабаровск» Анна, жительница Биробиджана.

Оба пса родились на улице, сейчас они как брат с сестрой, греют друг друга в холода, всегда вместе. Еще когда они были совсем щенками, жители их кормили, а затем собаки убежали ближе к местному магазину. Иногда Рыжики заглядывают и на другие улицы, но случаев проявления ими агрессии замечено не было. Собак забирали на стерилизацию и чипирование, после вернули в привычную среду. Всю свою жизнь эти два пса прожили тут, их знает каждый житель, и они знают всех вокруг. Местные уверены, просто так покусать они не могли.

- Мы тоже знаем Рыжиков как адекватных. Мальчик пушистый такой, красавчик и большой, а девочка роста среднего. Мы видели их прошлым летом ещё подростками небольшими, кто-то привез их и оставил тут. Кормили, ходили, а потом они перебрались в другое место. Надо дружить и спокойно проходить, тогда и не тронут никогда, а наоборот ждать будут, - говорит еще одна жительница города.

По мнению зоозащитников, здесь может иметь место клевета, направленная на разжигание ненависти к бродячим животным. Вполне возможно, что на фоне последних событий, в том числе заявлений местного парламентария об узаконивании эвтаназии для агрессивных собак, в обществе решили демонстрировать исключительно жестокое поведение животных.

- Если подумать, то такая крупная собака не могла оставить лишь царапины, Рыжик, если бы действительно напал из-за агрессии, то оторвал бы ногу или минимум разодрал. Но он действительно ласковый и дружелюбный. А заявления о причинении вреда необходимо подкреплять медицинскими заключениями, иначе можно сказать что угодно, - говорит зоозащитница из Биробиджана.

Пока никаких доказательств того, что собака действительно напала на женщину, нет. В деле будут разбираться следственные органы, а администрация города решит вопрос с отловом.

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