Просто и выгодно: как жителям Хабаровского края экономить на поездках по городу и России

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

Чтобы добраться из пункта «А» в пункт «Б», современному человеку просто необходим транспорт. А это расходы, которых никак не избежать. Зато их можно существенно уменьшить! Немного планирования и знание нескольких секретов экономии - все, что для этого нужно. Рассказываем о выгодных предложениях и простых правилах, которые помогут остаться в рамках бюджета и не испортить удовольствие от поездок по родному городу и дальних путешествий.

ПО ГОРОДУ И МЕЖГОРОДУ - ДЕШЕВЛЕ

Для любого города транспортная доступность - один из главных критериев комфортности. Для Хабаровска развитая сеть общественного транспорта - жизненная необходимость. Город растянут подковой вдоль реки, он растет, появляются новые жилые кварталы, и до некоторых мест быстро и недорого можно добраться на общественном транспорте. Траты на проезд по итогам месяца выливаются в немаленькую сумму, но эту статью расходов в семейном бюджете можно снизить. Например, ближайшие четыре месяца жители Хабаровска смогут ездить на автобусах, троллейбусах, трамваях и междугородних маршрутах дешевле. С 1 марта по 30 июня 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте подешевеет на восемь рублей. Чтобы сэкономить, оплачивать проезд нужно картой «Мир», загруженной в смартфон. В этом случае со счета автоматически списывается сумма на восемь рублей меньше. Поэтому, планируя свои поездки, не забудьте предварительно загрузить отечественную карту в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

АВИАПЕРЕЛЕТЫ - ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ

В 2023 году хабаровчане смогут сэкономить на путешествиях по стране: крупнейшие авиакомпании России запустили продажу субсидированных билетов. Льготные цены на билеты действуют на прямые рейсы сразу нескольких перевозчиков, воспользоваться выгодными условиями можно вплоть до декабря 2023 года. Рассчитывать на бюджетное путешествие могут пассажиры, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа. Дальневосточники могут добраться из Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского или Магадана в Москву в среднем за 10 тысяч рублей. Также они имеют возможность приобрести билеты из Санкт-Петербурга во Владивосток (рейс осуществляется со 2 июня 2023 по 18 сентября 2023) за 10,2 тысячи рублей. Важный момент: полететь по льготной цене можно в течение полугода с даты оформления билета. Правда, летать «туда-сюда» у любителей сэкономить не получится: допускается взять на руки не более четырех авиабилетов по маршруту в одну сторону либо не более двух авиабилетов по маршруту туда и обратно. Либо как вариант: купить не более двух авиабилетов по маршруту в одну сторону и не более одного билета туда и обратно.

НА ПОЕЗДЕ - СО СКИДКОЙ

Многие россияне считают поезда комфортным и безопасным видом транспорта. Кроме того, железнодорожные поездки могут быть выгодными. Например, пенсионеры старше 60 лет могут воспользоваться скидкой на проезд в поездах дальнего следования. Тариф дает выгоду 15% от стоимости билета. Отправиться в путешествие по выгодной цене можно в следующие даты: 28 февраля - 24 апреля; 16 мая - 31 мая; 16 сентября - 30 октября; 7 ноября - 21 декабря. Нюанс: билеты со скидкой оформляются не позже, чем за неделю до начала поездки. Если пенсионер воспользуется скидкой 15%, приплюсовать другие льготы уже нельзя.

Многодетные семьи на внутрироссийских направлениях также сэкономят 15% от цены билетов в купейные вагоны поездов дальнего следования. Студенты-очники и аспиранты могут ездить по дальним направлениям со скидкой 25%, она распространяется на купе. А еще РЖД расширили список станций на Дальнем Востоке для скидки 33,75% на перевозки легковых автомобилей в специализированных вагонах. Теперь льгота распространяется на отправки со станций Мыс Чуркин во Владивостоке и Мыс Астафьева в Находке.