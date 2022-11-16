Окосел от опьянения: хабаровские полицейские обнаружили в поезде пугающего пассажира

Фигуранта отпустили под подписку о невыезде
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
Подозрительный молодой человек сделал все, чтобы привлечь внимание наряда сотрудников патрульно-постовой службы. Он сел в поезд, который следовал из Нерюнгри в Хабаровск на станции Биракан и отправился в путь. Уже по прибытии на вокзал Хабаровска полицейские решили поинтересоваться состоянием пассажира.
- Молодой человек является уроженцем Хабаровского края. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники полиции наметанным взглядом заметили состояние измененного сознания, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Мироненко, начальник пресс-службы ЛУ МВД России на транспорте.
Когда сотрудники встретили сошедшего с поезда пассажира, он был достаточно пьян и не в состоянии отвечать, тем более сопротивляться. Полицейские провели личный досмотр молодого человека и обнаружили во внутреннем кармане куртки стеклянную банку, в которой находилось наркотическое средство - каннабис. Позже выяснилось, что вес наркотика составил 31,5 грамма.
По факту находки и задержания мужчины было заведено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков без цели сбыта».
- 24-летний фигурант ранее уже привлекался к уголовной ответственности по «наркотической» статье. Он систематически употребляет запрещенные психоактивные вещества. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Санкции статьи предусматривают наказание в виде трех лет лишения свободы.
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