Виталий Морозов: Хотеть для себя лучшей жизни - нормальное желание для жителей

Для решения проблем Хабаровского края депутат изучает практики других регионов Фото: Сергей ПЯТКОВ

Многодетные семьи получают всестороннюю поддержку властей разного уровня. Одной из мер поддержки является предоставление семьям земельных участков, но механизм сегодня нуждается в доработках. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29 Виталий Морозов рассказал на РАДИО КП, какая работа проводится, чтобы программа реализовывалась в полной мере и действительно повышала качество жизни населения.

- Недавно у нас была встреча с представителем департамента архитектуры строительства и землепользования администрации Хабаровска - органа, уполномоченного на решение вопроса предоставления земельных участков. Сегодня ситуация такова, что границы городского округа несколько отличаются от тех, что могут представлять себе жители. И в черте Хабаровска существует проблема с резервированием земельных участков для дальнейшего предоставления их именно многодетным семьям. Многие участки требуют проведения кадастровых работ, а также работ по подведению различных коммуникаций, на что нужны дополнительные средства, которыми располагают не все семьи, - рассказал Виталий Морозов.

Депутат отмечает, что, несмотря на все, в прошлом году было предоставлено 30 земельных участков, а за неполный 2022 год удалось предоставить уже 11 участков. Эти цифры могли быть выше, но для этого нужно решить ряд проблем, в числе которых выделяется наличие нескольких волн очередности на получение земельных участков, где помимо многодетных семей значатся также иногородние граждане и другие льготные категории.

- Для решения проблемы мы изучили практики других регионов. На сегодняшний день существует несколько вариантов. Во-первых, это дополнительная финансовая компенсация вместо земельного участка. Во-вторых, можно предоставлять уже готовое жилое помещение. Третий вариант предполагает предоставление земельного участка не в самом городском округе, а на близлежащих территориях. Но на сегодня законодательство Хабаровского края не предоставляет такую возможность, поэтому в будущем возможен вариант выступления с подобной законодательной инициативой. Однако прежде мы хотим получить обратную связь от жителей, чтобы понять, какие механизмы будут более востребованными для жителей и позволят им не стоять в течение нескольких лет в очередях на получение земельного участка.

Эти очереди не сокращаются, в том числе по причине того, что жители иногда выражают недовольство предлагаемым участком. И здесь депутатам приходится включаться в работу с населением.

- Мы всегда выступаем на стороне жителей, ведь главная наша миссия - повышение уровня качества жизни населения. Поэтому если земельный участок не устраивает человека, то мы прорабатываем другие варианты. Потребность хотеть для себя лучшей жизни - нормальное желание, но проблемы кроются в ограничениях использования земли. Например, бывает так, что участок, на первый взгляд, пригоден к заселению, но потом выясняется, что близлежащий участок находится в федеральной собственности. Поэтому хочется надеяться, что либо в федеральном законодательстве смягчат требования, либо удастся заключить какие-либо соглашения о передаче определенных участков в муниципальную собственность.