Копеечка за маму, копеечка за дочку: женщина использовала собственного ребенка для преступления в Хабаровском крае

Дочь не знала, что творится за ее спиной. Тематическое фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывшего бухгалтера осудили в Хабаровском крае. 46-летняя сотрудница управления образования администрации Советско-Гаванского района наворовала из бюджета свыше 500 тысяч рублей. Эти деньги она выводила на себя и свою дочку.

Красть кругленькие суммы ей удавалось на протяжении полутора лет. Она решила воспользоваться тем способом, что ей был ближе всего: программой для бухучета «1-С». Через интерфейс она начисляла дополнительные деньги в свою зарплату и получку собственной дочери. 19-летняя девушка на тот момент была трудоустроена техническим работником в одной из школ города. Помимо дополнительного «заработка», женщина также начисляла отпускные и другие доплаты сверх положенных.

- Экс-сотрудницу признали виновной в мошенничестве. Преступную деятельность она вела с сентября 2019 года по апрель 2021 года, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, представитель прокуратуры Хабаровского края.

Свою вину недобросовестный бывший бухгалтер полностью признала. Пока шло следствие, она выплатила 320 тысяч рублей из общей суммы причиненного ущерба. Выяснилось, что ее дочка была не в курсе деятельности матери. Суд назначил женщине наказание: два года лишения свободы условно с испытательным сроком еще на два года. Женщина также обязана выплатить все остатки похищенных денег.

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