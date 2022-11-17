Юрий Марфин: Преподаватели горят идеями - моя задача, как руководителя, внедрять их в образовательный процесс

Юрий Марфин, ректор Тихоокеанского государственного университета Фото: Сергей ПЯТКОВ

В октябре Минобрнауки России назначило новым руководителем крупнейшего вуза Хабаровского края - Тихоокеанского государственного университета - Юрия Марфина. Планируются ли какие-то пертурбации в учебном заведении, как изменится работа учреждения? Об этом и не только говорили с новым ректором в прямом эфире РАДИО КП.

- Сейчас очень много говорится о качестве преподавания в вузах, особенно системообразующих. Как формируется преподавательский состав, каких преподавателей в ТОГУ ценят?

- Преподавательский состав очень хорош. Я уже успел встретиться с деканами, руководителями институтов, заведующими кафедрами и с целым рядом преподавателей. Первое, что мне бросилось в глаза, это пассионарность всего преподавательского состава. Коллеги горят идеями, им интересно внедрять что-то новое. И кажется, что задача администрации только помогать делать это эффективно и результативно. Моя уже задача, как руководителя университета, донастраивать систему, чтобы все инициативы можно было внедрять в образовательный процесс, науку, какие-то новые истории про взаимодействие с реальным сектором экономики.

- С какими иностранными вузами ТОГУ сотрудничает? И на ваш взгляд, насколько важно для студентов перемещаться между ведущими научными центрами и университетами, чтобы видеть и другой опыт, нарабатывать связи в научном мире?

- Отличная особенность ТОГУ - это большое количество иностранцев. Это практически 10 процентов от всего контингента. Около 1000 студентов обучается. Это первый момент. Второй момент, в целом Тихоокеанский государственный университет не очень соответствует общероссийским трендам. Потому что в среднем в вузах России, если мы говорим об иностранных студентах, это ребята из стран СНГ. Это Узбекистан, Таджикистан, другие какие-то государства. Да, у нас эти ребята тоже есть, но основная масса иностранных обучающихся - это студенты из Китая. И это отличительный момент, который приводит к тому, что нужно несколько по-иному подходить к образовательному процессу. Здесь накладывает свою специфику предыдущая подготовка ребят, а соответственно, китайская образовательная модель - несколько отличительная от иных. И сейчас у нас учится, если говорить только про Китай, больше 800 ребят.

- Как вы относитесь к различным рейтингам вузов? Действительно ли это может помочь отразить реальную картину образовательного учреждения?

- Действительно, рейтингов на сегодняшний день много, и они разные. И поэтому к ним нужно относиться не то что бы с определенной долей скепсиса, но понимая внутреннюю методологию этого рейтинга. Скажем, у рейтинга Super Job одни задачи - это показать трудоустройство выпускников университета. И нужно смотреть на перечень вузов исключительно в этом разрезе. То есть первый вуз в этом рейтинге необязательно самый лучший вуз, это хороший вуз с точки зрения трудоустройства. Какие-то международные рейтинги - они могут решать свои задачи, вообще никак не связанные с образованием в Российской Федерации.