Страшно представить, где ночевал ребенок: девятилетний мальчик пропал в Хабаровске

Родные переживают за мальчика и ждут его домой Фото: ДПСО "Лига Спас"

В Хабаровске снова бесследно исчез ребенок. Девятилетний Арсений пропал накануне, 28 февраля, и до сих пор его не могут найти. Как стало известно «КП» - Хабаровск», школьник уже не впервые исчезает, несколько дней назад он также не появился дома вовремя, но спустя некоторое время все же вернулся сам.

Так называемые «бегунки» - дети, неоднократно убегающие из дома, как правило, возвращаются спустя некоторое время, когда их больше не принимают на ночлег друзья и знакомые, или ребенку просто хочется кушать. Причины их побега самые разные - от неблагополучной обстановки дома и сложных отношений с родителями до жажды приключений. Тем не менее исчезновение детей - самое страшное, что только может произойти.

Куда делся Арсений, никто не знает, возможно, как и в прошлый раз, он сам убежал, а возможно, ребенок потерялся. Сейчас к поискам мальчика подключились уже волонтеры из ДПСО «Лига Спас». Утром 29 февраля они разместили ориентировку на мальчика.

Пропал Арсений в районе улицы Промывочной, однако находиться он может в любом районе города. Мальчик был одет в темно-синюю куртку, такого же цвета брюки, под курткой белая рубашка, на ногах черные ботинки, а на голове черная шапка с оранжевым принтом. Мальчик невысокого роста, около 138 сантиметров. Телосложение худощавое.

Родные сильно переживают и ждут мальчика домой. ДПСО «Лига Спас» просит жителей города сообщить о местонахождении Арсения по телефонам 8 914-190-12-17, или 8 914-167-37-77.

Этот случай - далеко не единственный за последнее время. Дети пропадают в регионе часто. К счастью, многих из них находят живыми и здоровыми. Совсем недавно в Хабаровске развернули масштабные поиски пропавшей девочки-подростка. Улицы прочесывали не только волонтеры, но и обычные люди. Ребенка нашли.

Бывает, к сожалению, и такое, что людей находят мертвыми. Несколько недель назад в городе насмерть замерз молодой человек. Как выяснилось, 20-летнего Данилу Тишко выгнали из развлекательного заведения ночью на мороз без верхней одежды.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нашли окоченевшее тело»: волонтер рассказал ужасающие подробности исчезновения парня из Хабаровска

Тело 20-летнего парня нашли в Хабаровске(подробнее)

Пропала и не выходит на связь: в Хабаровске ищут 13-летнюю исчезнувшую девочку

13-летняя девочка пропала в Хабаровске(подробнее)