Участники СВО смогут попасть в программу «Муравьев-Амурский 2030» в упрощенном режиме

Игорь Кимановский рассказывает о программе «Муравьев-Амурский 2030»

Жители Хабаровского края имеют возможность пройти подготовку к управленческой службе на государственных должностях по программе «Муравьев-Амурский 2030» в рамках национального проекта «Образование».

Организация проекта осуществляется при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики с участием дальневосточных субъектов. Проект главным образом направлен на подготовку кадров, которые в будущем войдут в команду претендентов на государственную службу на территории Дальнего Востока. После зарекомендовавшего себя первого потока программы сегодня ведется набор на второй поток.

Новый набор пройдет по несколько измененным условиям, исходя из недавнего послания президента России Федеральному Собранию, где глава государства заявил о необходимости внедрения участников СВО в работу государственных служб различных уровней. В связи с этим, по инициативе министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, уже в этом учебном году ветераны СВО будут приниматься для участия в программе в особом порядке.

- Люди, получившие самый трудный опыт в жизни и рисковавшие своей жизнью за Россию, должны иметь преимущественную возможность продолжать служить развитию Отечества на самых перспективных стратегических направлениях, - заявил Алексей Чекунков.

Помимо очевидных перспектив работы управленцем, программа «Муравьев-Амурский 2030» также привлекательна своей бесплатной основой. После года обучения выпускнику вручается диплом о профессиональной переподготовке школы управления Сколково. Кроме того, курсанты, успешно закончившие обучение, попадут в резерв госслужащих и будут ожидать приглашения на работу в качестве сотрудника государственной службы или институтов развития в регионы Дальнего Востока.

У всех желающих есть еще две недели для подачи заявки на участие. Прием завершится 15 марта 2023 года.

В прошлом году от Хабаровского края было подано 219 заявок. Финалисты из Хабаровского края, попавшие в первый набор, в прошлом году смогли встретиться с губернатором Михаилом Дегтяревым, который отметил, что регион всецело поддерживает работу с перспективной молодежью.