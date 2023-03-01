Сбило с ног и выбросило за борт: в Хабаровском крае осудят старпома из-за смерти матроса

Тело утонувшего матроса так и не нашли Фото: Иван МАКЕЕВ

Одна нелепая ошибка, совершенная из-за пренебрежения требованиями безопасности, стала причиной самой настоящей трагедии - смерти человека. ЧП произошло еще в марте 2021 года, матроса выбросило с корабля в воду, и он утонул. Виной тому стал недосмотр старшего помощника капитана, который не проконтролировал ход работы и оставил парня без надзора. Теперь старпома будут судить в Хабаровском крае.

Что произошло

Все случилось 23 марта, около 15:00. Рыболовецкое судно «Леопард» отправилось на промысел, чтобы наловить крабов в Татарском проливе. В какой-то момент матрос выполнял грузовую операцию, и в то время, когда он начал ставить крабовые ловушки, одна из них с размаху сбила человека с ног. В итоге его силой выкинуло за борт корабля, выбраться матрос так и сне смог, и утонул в пучине Японского моря.

Кто виноват

В это время старший помощник должен был находиться рядом и контролировать ход работы. Однако он, почему то, решил удалиться. Именно несоблюдение требований безопасности и привело к трагическому исходу в тот день.

- Обвиняемый самоустранился от надлежащего исполняя своих обязанностей по обеспечению контроля за выполняемой матросом грузовой операцией, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в Восточном МСУТ СК РФ.

Тогда следователи ведомства начали расследование этого инцидента, к настоящему моменту оно завершено, собрана достаточная доказательная база, а дело с обвинительным заключением в отношении старшего помощника капитана передано в суд.

Его будут судить по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину член экипажа полностью признал. Как стало известно редакции, тело матроса по сей день так и не нашли.

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